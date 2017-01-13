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Яндекс обновил панорамы шести городов Беларуси

Технологии

ЕЖЕДНЕВНИК, 12 января 2017

АА

Яндекс обновил и дополнил панорамы Минска, Бреста, Витебска, Гомеля, Гродно и Могилёва.

Яндекс обновил панорамы шести городов Беларуси

Теперь любой желающий может увидеть современный облик этих городов: съёмки проходили осенью 2016 года, сообщили "Ежедневнику" в компании "Яндекс". 

В прошлый раз Минск снимали в 2014 году, а остальные города — в 2011-м. С тех пор многое изменилось, поэтому Яндекс заново сфотографировал основные улицы и районы. На свежих панорамах легко найти здания, построенные в последние годы: скажем, на улице Леонардо да Винчи в Минске и на улице Гоголя в Бресте. Автомобилисты могут взглянуть на новые развязки и недавно открытые участки дорог — например, на бульваре Газеты Гомельская Правда в Гомеле или в Домашевском переулке в Минске.

Всего за время съёмок панорамомобиль проехал больше 1200 километров и сделал свыше 148 тысяч кадров. Из них получилось 37 тысяч панорам. Они доступны на yandex.ru/maps и в мобильном приложении Яндекс.Карты. Владельцы сайтов могут встроить любую понравившуюся панораму на свой ресурс с помощью API Яндекс.Карт.

В общей сложности на Яндекс.Картах опубликованы панорамы более 400 городов Беларуси, России, Украины, Казахстана, Армении и Турции. С помощью сервиса пользователи могут увидеть места, в которых никогда не были: например, подняться на вершину Эвереста, переместиться в Арктику или прогуляться по заповедникам Карелии.

Данные о съёмках в городах Беларуси

Сколько снимков сделано в 2016 г.

Сколько панорам сделано в 2016 г.

Сколько километров снято в 2016 г.

Сколько всего километров

сейчас на панорамах

Минск

более 33 тыс.

8,3 тыс.

282

1 586

Брест

почти 21 тыс.

5,2 тыс.

191

282

Витебск

более 18 тыс.

4,6 тыс.

159

231

Гомель

более 31 тыс.

7,9 тыс.

278

360

Гродно

более 24 тыс.

6 тыс.

175

224

Могилёв

более 20 тыс.

5,1 тыс.

172

237
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