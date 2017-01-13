Яндекс обновил панорамы шести городов Беларуси

Яндекс обновил и дополнил панорамы Минска, Бреста, Витебска, Гомеля, Гродно и Могилёва.
Теперь любой желающий может увидеть современный облик этих городов: съёмки проходили осенью 2016 года, сообщили "Ежедневнику" в компании "Яндекс".
В прошлый раз Минск снимали в 2014 году, а остальные города — в 2011-м. С тех пор многое изменилось, поэтому Яндекс заново сфотографировал основные улицы и районы. На свежих панорамах легко найти здания, построенные в последние годы: скажем, на улице Леонардо да Винчи в Минске и на улице Гоголя в Бресте. Автомобилисты могут взглянуть на новые развязки и недавно открытые участки дорог — например, на бульваре Газеты Гомельская Правда в Гомеле или в Домашевском переулке в Минске.
Всего за время съёмок панорамомобиль проехал больше 1200 километров и сделал свыше 148 тысяч кадров. Из них получилось 37 тысяч панорам. Они доступны на yandex.ru/maps и в мобильном приложении Яндекс.Карты. Владельцы сайтов могут встроить любую понравившуюся панораму на свой ресурс с помощью API Яндекс.Карт.
В общей сложности на Яндекс.Картах опубликованы панорамы более 400 городов Беларуси, России, Украины, Казахстана, Армении и Турции. С помощью сервиса пользователи могут увидеть места, в которых никогда не были: например, подняться на вершину Эвереста, переместиться в Арктику или прогуляться по заповедникам Карелии.
Белорусский студент, начавший два года назад создавать автономную подзарядку для смартфонов, собрал на краунфандинговой площадке kickstarter необходимый объем ресурсов и обещает вывести продукт на рынок в мае текущего года.
2016-й можно считать годом российских хакеров. Им удалось заставить говорить о себе, повлияв на исход важнейших политических выборов на планете. И ресурсов, чтобы противостоять им, у западных стран немного.
В субботу, 17 декабря, был дан старт несколько лет готовившемуся проекту по ускоренному переводу поездов с европейской колеи на российскую. Вместо двух часов этот процесс занимает около 20 минут и делает ближе Москву и Берлин почти на пять часов.
Крупный латиноамериканский онлайн-ритейлер Linio решил узнать, в каких странах продается самая дешевая электроника. Команда портала исследовала цены на 14 различных устройств в 72 государствах и составила на основании этих данных рейтинг.
Инвестиционная компания VP Capital Виктора Прокопени и инвестиционный фонд Larnabel Enterprises, основанный Михаилом Гуцериевым и его семьей, совместно инвестируют в сферу искусственного интеллекта 100 млн долларов.
Около 100 инновационных биотехнологий планируется разработать в Беларуси до 2020 года, сообщила генеральный директор ГНПО "Химический синтез и биотехнологии" - директор Института микробиологии НАН Беларуси Эмилия Коломиец.
Дешево и безопасно разгоняться до 500 км в час в любых местах на планете – это сможет транспорт будущего, который сегодня разрабатывается в Беларуси. Однако создателям постоянно приходится доказывать всему миру, что это не сказка.
23 декабря в бизнес-инкубаторе Парка высоких технологий состоится конференция SmartTaler 2016, посвященная современным IT-решениям для финансового и банковского сектора. Вход на мероприятие будет свободным для всех желающих.
Председатель ГКНТ Александр Шумилин заявил, что за минувшую пятилетку в рамках реализации государственных программ освоено почти 9,5 тысяч различных технических новшеств, в том числе пять инноваций мирового уровня.
Лидия Ермошина вновь официально назначена председателем Центральной комиссии Беларуси по выборам и проведению республиканских референдумов с последующим согласованием ее назначения с Советом Республики Национального собрания.