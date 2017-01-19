Пять белорусских ИТ-стартапов, которые могут выстрелить в 2017 году

Портал dev.by представляет обзор новых перспективных технологических стартапов, за развитием которых советуем следить в 2017-м. При формировании списка внимание уделялось новым проектам — тем, кто вышел на рынок не раньше 2016 года или ещё находится в стадии разработки коммерческого продукта и физически базируется в Беларуси.

Сервис для работы с сообщениями клиентов крупных компаний

Запущенный в марте 2016 года Blinger представляет собой сервис для встраивания сообщений, которые средний и крупный бизнес получает от клиентов в мессенджерах и в CRM-системы. В данный момент API компании поддерживает мессенджеры WhatsApp, Viber, Telegram, Facebook Messenger, «ВКонтакте Диалоги» и Skype. Клиенты Blinger платят ежемесячные взносы от 500 до 5 тыс. долларов.

В июле 2016 года в сервис вложилась российская рекламная компания Admitad, с оценкой Blinger в более чем 1 млн долларов. Команда стартапа расположена в Минске, однако работает с топовыми компаниями на российском рынке («Островок», «Тинькофф Банк», Aviasales, OneTwoTrip). Как рассказал dev.by сооснователь и СЕО Евгений Бессчастнов, в планах — активней продаваться на Западе. Кроме того, стартап намерен сделать современный helpdesk с упором на AI — частичную автоматизацию обращений пользователей в компанию.

Модуль для управления медтехникой

Стартап инженера-медика, преподавателя БНТУ Евгения Лабуня. Bolge разрабатывает головной модуль для управления 90 процентами медицинской техники, для начала устройствами попроще — стерилизаторами, гидромассажными ванными. Стартаперы уверены, что в целом у Bolge нет потолка, поскольку медтехники бесконечное множество. Своей фишкой команда считает «человечный» интерфейс, снижающий вероятность врачебной ошибки.

Проект заинтересовал один из лучших мировых акселераторов для медстартапов MedTech-Bootcamp в Мюнхене, который пригласил Bolge бесплатно поучаствовать в программе стоимостью в 3 тысячи евро.

На сегодня у Bolge готова рабочая демо-версия модуля управления медицинскими стерилизаторами, с возможностью подключения другой медицинской техники. Этой весной команда намерена представить готовый продукт на выставке «Здравоохранение Беларуси-2017», а затем перейти к тестированию на базе ведущих клинических больниц Минска.

Доставка товаров с помощью дронов

Dronex — хардверный стартап, разрабатывающий новую технологию доставки/отправки товаров весом до 3,5 кг с помощью автономных дронов.

Команда из 30 человек со штаб-квартирой в Ирландии и RnD в Беларуси самостоятельно производит дроны, «не имеющие аналогов по безопасности и стоимости», а также готовит первый в мире сервис, который позволяет не только получать заказы с беспилотниками, но и посылать их (используя пластиковые платформы у окон).

Проект Владимира Давыдова, привлекший 1,1 млн долларов инвестиций, уже получил разрешение на полёты в России, Китае и Литве. В первом квартале 2017 года Dronex, победивший в преакселерационной программе TechMinsk и конкурсе стартапов BelBiz Battle, планирует вывод продукта на рынок в Литве.

Онлайн-конструктору путешествий

Eightydays.me всего несколько месяцев — но он уже успел стать белорусским «Стартапом года-2016» и снискать Twitter-похвалу основателя Product Hunt.

Как рассказал dev.by основатель и CEO Олег Тихонов, до этого ни один доступный на рынке сервис не предлагал спланировать круговое путешествие из точки А в точку А с любым числом промежуточных пунктов. Поиск ведётся по 160 городам Европы, но до конца 2017 года их число должно вырасти до 1200 с общемировым охватом.

Сервис уже получает партнёрские отчисления Skyscanner и Booking.com, а недавно первой авиакомпанией-партнёром стала «Белавиа». Сегодня стартап находится в процессе привлечения инвестиций в А-раунде. К iOS- и веб-версиям вскоре добавится Android-приложение, также в планах — внедрение механизма машинного обучения.

iOS-приложение для селфи

Fabby от новой компании сооснователя Maps.me Юрия Мельничка позволяет менять фон селфи с помощью нейронных сетей. Лежащий в основе фреймворк доступен в двух вариантах: более медленный выполняет всю работу на CPU телефона (поддерживается даже старыми смартфонами), более быстрый — на GPU.

13 января стало известно, что проект получил 2 млн долларов инвестиций в «посевном» раунде, лидером которого выступил инвестфонд Юрия Гурского Haxus. Сегодня разработку ведёт команда из 15 человек в двух офисах в Минске и в Цюрихе.

В следующем месяце Fabby обещает Android-релиз, расширенное распознавание объектов и обработку видео в real-time. Глобальные задачи — дать пользователю смартфона возможности работы с видео «как у Голливуда» и построить в Беларуси большой исследовательский центр в сфере нейронных сетей и искусственного интеллекта.