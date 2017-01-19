Выявлены вредные привычки белорусских пользователей в отношении паролей
Технологии
19 января 2017
АА
Каждый девятый интернет-пользователь в Беларуси сталкивался с попыткой взлома онлайн-аккаунта.
фото: json.tv
Такие данные были получены в результате исследования «Лаборатории Касперского». Основная причина – пользователи все еще не научились грамотно применять пароли, подвергая тем самым риску безопасность своих учетных записей и сохранность личных данных.
Далеко не все считают необходимым защищать свои аккаунты с помощью надежных и сильных паролей. Так, лишь четверть (27%) пользователей создает новую комбинацию для каждого отдельного аккаунта, большинство же предпочитает оперировать ограниченным набором паролей, используя таким образом одно и то же для доступа сразу к нескольким учетным записям. Что еще хуже, 13% опрошенных жителей Беларуси вообще обходятся одним-единственным паролем для всех своих аккаунтов.
Помимо этого, белорусские пользователи не особенно стремятся сделать свои пароли устойчивыми к взлому. Например, заглавные и прописные буквы комбинируют лишь 23% участников опроса, а небуквенные и нецифровые символы используют всего 14%. И это при том, что значительное число пользователей уверено в необходимости сильных паролей для защиты своих ключевых аккаунтов – систем онлайн-банкинга (52%), социальных сетей (43%) и личных кабинетов в онлайн-магазинах (31%).
Также исследование «Лаборатории Касперского» показало, что зачастую люди довольно небрежно обращаются со своими паролями. К примеру, треть опрошенных делилась ими с членами семьи, а 13% – с друзьями. Кроме того, 26% белорусских пользователей привык записывать коды доступа на бумаге – чтобы не забыть их. Все эти действия в конечном итоге могут спровоцировать случайную утечку данных.
«Мы доверяем интернету сегодня слишком много личной и конфиденциальной информации. Так что пароль уже давно перестал быть просто формальным «ключом» к частному аккаунту человека в сети и превратился в первую ступень защиты, от надежности которой во многом зависит сохранность ценной информации. Между тем, люди продолжают относиться к паролям без должной серьезности, подвергая тем самым риску свои банковские аккаунты, электронную почту, личные файлы и многое другое, – рассказывает Андрей Мохоля, руководитель потребительского бизнеса «Лаборатории Касперского». – Лучшие пароли нельзя найти в словаре. По-настоящему надежный код доступа должен быть длинным, содержать много букв разного регистра, цифры и другие символы. Разумеется, запомнить подобные сложные комбинации для всего множества аккаунтов очень непросто, поэтому мы рекомендуем использовать специальные решения для генерации и хранения паролей».
Для удобного управления любым множеством паролей «Лаборатория Касперского», например, предусмотрела функцию «Менеджер паролей» в составе комплексной защиты Kaspersky Total Security для всех устройств.
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