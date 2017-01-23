Налоговая обнаруживает сокрытую выручку через системы слежения в кассовых аппаратах
Технологии
23 января 2017
АА
Особенно эффективно новая технология борется против налоговых нарушений, совершаемых таксистами. За год в Минске выявлено 89 нарушителей.
фото: legalpro.by
Налоговая служба Минска в 2016 году выявила 89 нарушений законодательства с помощью системы контроля выручки, передает БЕЛТА со ссылкой на инспекцию Министерства по налогам и сборам по Минску.
Нарушения удалось обнаружить с помощью внедрения средств контроля кассового оборудования. Они обеспечивают сбор и передачу информации о денежном обороте в центр обработки данных.
Система сначала была внедрена на автоматы по продаже кофе и продуктов питания. В прошлом году система установлена в кассовые аппараты столичных АЗС и такси, а также торговых объектов с торговой площадью 650 кв.м и более.
Всего к системе в городе подключены более 4 тыс. единиц оборудования. По словам начальника инспекции Андрея Соболевского, особенно актуально такое нововведение стало для деятельности таксистов.
"Теперь мы, не выходя из кабинета, можем отслеживать маршрут автомобиля. Более того, знаем в режиме реального времени, сколько клиентов водитель подвез и сколько взял за услугу», - объяснил начальник инспекции.
Всего инспекторы провели 63 проверки с использованием системы контроля, выявили 89 нарушений. К административной ответственности привлечено 66 лиц, сумма штрафов составила почти 9 тысяч рублей.
Также не потерял актуальность метод "контрольной закупки", в том числе в отношении таксистов. Больше всего нарушений выявляется в тех сферах, где есть наличный денежный оборот.
Всего проведены 993 внеплановые проверки использования кассового оборудования, оштрафованы более 1 тысячи лиц на сумму 207 тыс. рублей.
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