«Лаборатория Касперского»: пользователи социальных сетей готовы подставлять близких ради лайков

По данным исследования «Лаборатории Касперского», 24% респондентов в мире используют соцсети для того, чтобы выставить напоказ себя, свою жизнь и свершения, успехи детей и друзей.

Ради достижения цели (нужного количества лайков или комментариев) некоторые пользователи готовы пойти на поступки, спорные как с точки зрения безопасности, так и с точки зрения этики, свидетельствует исследование «Лаборатории Касперского».

Причем особым рвением отличаются мужчины. Представители сильного пола менее склонны задумываться о собственной приватности: почти 9% мужчин признались, что готовы опубликовать свою фотографию в обнаженном виде, если это гарантирует им определенное количество лайков. Среди женщин эта доля составляет 5%. Запостить фотографию себя в откровенной одежде готовы уже 12% мужчин и 8% женщин.

9% опрошенных дам ради лайков могут приукрасить информацию в публикациях по поводу своего местонахождения и времяпрепровождения, а среди мужчин таких 14%.

В погоне за лайками пользователи соцсетей готовы нарушать не только правила информационной безопасности, но и этические нормы, публикуя информацию, которая компрометирует их друзей. 13% мужчин признались, что могут постить фотографии близких в откровенной одежде (для женщин этот показатель немногим выше 6%).

Мужчины чаще, чем женщины, готовы раскрывать секретную или смущающую информацию о своем окружении: в отношении друзей на такое могут пойти 12% опрошенных представителей сильного пола (среди женщин — 6%), в отношении коллег — 14% и 8% соответственно, работодателя — 13% и 8%.

Кроме того, 15% мужчин признались, что не видят ничего страшного в том, чтобы публиковать фотографии друзей в нетрезвом виде. Среди женщин с ними согласились всего 8%.

Поддержка близких одинаково важна для мужчин и женщин: 29% опрошенных признались, что если дорогой им человек не лайкает и не комментирует их посты, они начинают тревожиться.

Дисбаланс объясняется тем, что мужчины более чувствительны к социальному одобрению — 24% рассказали, что у них есть страх собрать слишком мало лайков и прослыть непопулярным среди друзей. Для женщин этот показатель составляет 17%.

«В поисках социального одобрения люди перестали различать, чем можно делиться со всеми, а что лучше оставить приватным, — комментирует Евгений Черешнев, руководитель управления по социальным медиа «Лаборатории Касперского». — Важно не только обеспечивать собственную безопасность, но и уважать частную жизнь окружающих».

Исследование показало: 58% людей чувствуют дискомфорт, если их друзья публикуют фотографии, которые они не хотели бы выносить на всеобщее обозрение. Всем нам нужно относиться с большим вниманием и осторожностью к тому, какой информацией мы делимся в соцсетях, и пользоваться специализированными решениями для защиты себя и близких от киберугроз.

Для защиты пользователей социальных сетей «Лаборатория Касперского» разрабатывает специальное приложение, которое выпустит в 2017 году .