Окна из дерева: дуб

Дубовые окна и двери в доме – синоним достатка и великолепного вкуса хозяев дома. Ведь такие конструкции отличаются исключительной долговечностью и надёжностью.

Плотность древесины

Этот фактор как будто бы важен лишь для профессионалов. Но на деле выходит иначе: именно высокая плотность древесины дуба обеспечивает окнам из этого материала долговечность, исчисляемую десятилетиями. Кроме того, в отличие от дерева с менее плотной структурой, дуб даже без дополнительных обработок очень мало склонен впитывать влагу. А, стало быть, такие окна способны выдерживать даже повышенную влажность без ущерба для конструкции и внешнего вида.

Разнообразие цветовых решений

Окна из дуба отличаются разнообразием цветовых решений. И, в первую очередь, – благодаря множеству разновидностей этого реликтового дерева, а также технологий его обработки. Главное – делать выбор в пользу опытных производителей. Обращаясь в компанию «Евроокна», вы получаете гарантированно качественные деревянные окна, выполненные практически в любом цветовом решении. Это стало возможным благодаря многолетнему опыту работы, сотрудничеству с самыми надёжными поставщиками древесины и использованию компанией только самых безопасных и эффективных методик обработки дерева.

Респектабельность дубовых окон

Одним из важных преимуществ дубовых окон, без сомнения, является респектабельность таких решений. Интерьер, который украшают окна из натурального дуба, всегда будет выигрывать у любых других дизайнерских вариантов. И причины тому как сугубо эстетические, так и социально-культурологические. Как даже неспециалист легко отличит мрамор (называемый «королём камней»), так и оценит дубовые окна в вашем интерьере. А дуб во все времена был материалом для избранных, и современный технологичный век только подтверждает эту традицию.

Позволить себе лучшее

Основа удачного выбора дубовых окон – выбор компании-производителя. На рынке Беларуси и России одним из самых авторитетных производителей окон из натурального дерева является компания «Евроокна».

Двадцатилетний опыт работы, использование импортного оборудования, следование международному менеджменту качества ISO, безупречная репутация, полный комплекс услуг, включая доставку и установку окон на объекте – компания «Евроокна» ежедневно доказывает свою надёжность и качество своей продукции. Выбирая продукцию компании, вы наконец-то можете позволить себе самое лучшее.



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