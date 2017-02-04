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Nokia за год принесла убытков почти на миллиард евро

Технологии

02 февраля 2017

АА

За весь 2016 год чистый убыток финской компании составил 912 млн евро против 1,19 млрд евро прибыли годом ранее.

Nokia за год принесла убытков почти на миллиард евро

gsmdb.com

 Годовая выручка выросла на 13% до 23,6 млрд евро. Операционный убыток составил 1,2 млрд евро против операционной прибыли в 1,69 млрд евро в 2015 году, сообщает Ведомости.

В IV квартале 2016 г. чистая прибыль производителя смартфонов и телекомоборудования Nokia выросла на 32% в годовом измерении и составила 658 млн евро. Квартальная выручка выросла на 84% до 6,6 млрд евро. Операционная прибыль за отчетный период сократилась на 51% и составила 317 млн евро.

Общие данные по финансовым результатам Nokia и приобретенной ею в 2016 году французской Alcatel-Lucent показывают, что их операционная прибыль за IV квартал 2016 года снизилась на 27% до 940 млн евро. Выручка за этот же период сократилась на 13% и составила 6,7 млрд евро.

Руководитель Nokia Раджив Сури разочарован финансовыми результатами и ждет их улучшения в 2017 году.

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