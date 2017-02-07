Тематические новости

В Бельгии работникам стали вживлять чипы

Технологии

05 февраля 2017

АА

Бельгийская компания Newfusion, специализирующаяся на цифровом маркетинге, вживила под кожу своим сотрудникам электронные чипы, с помощью которых они могут открывать двери офиса и пользоваться оргтехникой, в первую очередь компьютерами.

В Бельгии работникам стали вживлять чипы

Об этом сообщает электронная версия газеты Soir. По ее данным, подкожный электронный "ключ", содержащий персональные данные, заменил сотрудникам бейдж. По размеру вживляемый микропроцессор не превышает рисовое зернышко, а его стоимость составляет 100 евро.

О том, оплачивает ли компания чип и его вживление под кожу сотрудникам, издание не сообщает.

При этом оно отмечает, что данная практика применяется в Бельгии впервые.

Поделиться новостью с друзьями :
Другие новости по тематике «Технологии»
Блогеры