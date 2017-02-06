ФСБ оценила ущерб от хакерских атак по всему миру в один триллион долларов
Технологии
06 февраля 2017
АА
Федеральная служба безопасности оценивает всемирный ущерб от компьютерных преступлений в размере до 1 трлн долларов.
фото: kvedomosti.com
"Ущерб от атак хакеров по миру за последние годы составил от 300 млрд долларов до одного триллиона долларов, или от 0,4 до 1,5% мирового ВВП", - сказал замглавы профильного центра ФСБ Николай Мурашов на национальном форуме информационной безопасности "Инфофорум-2017", пишет Интерфакс.
Он отметил, что "обеспечение безопасности критической инфраструктуры исключительными силами и средствами государства невозможно". Мурашов напомнил, что в конце прошлого года ФСБ разработала законопроект о безопасности критической информационной инфраструктуры. Документом "предусмотрено дополнительное обременение ответственностью компаний, владеющих элементами критической инфраструктуры", - сказал Мурашов.
По его словам, "бизнес должен осознать ответственность за нарушение управления бизнес-процессами, которое может повлечь за собой эффект домино". "Различными террористическими и экстремистскими организациями активно создаются и совершенствуются средства воздействия на эти объекты (критической инфраструктуры - ИФ)", - сказал представитель ФСБ.
Он отметил, что нанесение ущерба критической информационной инфраструктуры может привести к катастрофическим последствиям. "Стабильность социально-экономического развития поставлена в прямую зависимость от безопасности критической информационной инфраструктуры", - сказал Мурашов.
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