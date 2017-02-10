Налоговая разработает мобильное приложение для плательщиков
08 февраля 2017
Министерство по налогам и сборам планирует развивать функционал личного кабинета на сайте ведомства и внедрит мобильное приложение для субъектов хозяйствования.
фото: Globb Security
Приложение будет создано для Android, сообщил министр по налогам и сборам Сергей Наливайко, передает БЕЛТА.
"Для текущего года один из приоритетов - расширение бесконтактного взаимодействия с субъектами хозяйствования. ", - пояснил министр.
Налоговая также планирует внедрение электронных счетов-фактур, что прописано в стратегии развития налоговых органов на 2016-2020 годы. "В ней необходимо
будут развиваться и новые формы обслуживания: "мы уже запустили пилотный проект - создали центр обслуживания налогоплательщиков в Московском районе Минска, - подчеркнул Сергей Наливайко.
Уже около 73 тыс. физлиц имеют на сайте МНС свои личные кабинеты плательщика.
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