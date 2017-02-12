Белорусский стартап FriendlyData попал в 20-й набор бизнес-акселератора 500 Startups

Созданный белорусами стартап FriendlyData, разрабатывающий технологию работы с базами данных через естественно-языковые интерфейсы, попал в 20-й набор одного из лучших в мире бизнес-акселераторов 500 Startups.

FriendlyData попал в 20-й набор бизнес-акселератора 500 Startups вместе с 42 другими проектами, треть которых происходят из-за пределов США. Согласно условиям трёхмесячной программы, каждый участник программы получает от организаторов инвестиции в размере 150 тыс. долларов, из которых 37,5 тыс. долларов пойдут на оплату участия в акселерационной программе. Взамен к 500 Startups отходит 6-процентная доля в каждой из участвующих компаний, сообщает dev.by.

Стартап минского программиста Михаила Румянцева всего за полгода успел пройти путь от идеи до стадии активных продаж.

Технология мгновенного доступа к данным через естественно-языковой интерфейс состоит из двух слоёв. На первом происходит преобразование естественной речи в структурированные объекты. На втором проприетарный алгоритм FriendlyData транслирует созданные структурированные объекты в SQL-запросы. Принципиальное отличие стартапа от прямых конкурентов в том, что все промежуточные преобразования происходят в облаке.

Клиентам FriendlyData не нужно использовать собственные вычислительные ресурсы или заниматься сложной интеграцией технологии — достаточно подключить её через простой API. Фактически, FriendlyData может работать с любой реляционной базой данных. Кроме того, у приложения нет ограничений по интерфейсу. Одна из первых имплементаций FriendlyData — умный чат-бот, позволяющий обращаться к данным через привычный интерфейс мессенджера. Ещё одна — голосовой интерфейс.

Как рассказал в недавнем интервью dev.by Михаил Румянцев, один из самых перспективных вариантов внедрения технологии — интеграция в поисковые системы. В ближайших планах команды значится создание поискового плагина, который будет работать с API приложения.

«Уже очень скоро на данные будет ориентирован любой бизнес, а распознавание языка станет необходимой частью любого сложного ПО, — уверен Михаил. — Естественно-языковые интерфейсы — настоящий тренд на рынке. Многие крупные компании внедряют их, чтобы увеличить продуктивность собственных сотрудников, работающих с данными. К тому же такие интерфейсы интуитивно понятны, а значит, можно сэкономить деньги на обучении персонала или повысить конверсию пользователей».

Большинство клиентов стартапа — крупные компании (от 200 сотрудников), интерес проявляют и гиганты с мировым именем. Чаще других к белорусской команде обращаются создатели ПО для бизнес-анализа. Среди других частых клиентов стартапа — поставщики CRM- и ERP-систем, финтех-компании. Впрочем, технологией интересуются бизнесы из самых разных областей. Среди недавних кейсов — внедрение FriendlyData в крупный продукт по управлению логистическими цепями и интеграция с медицинской картотекой, которая позволяет пользователям обмениваться медицинскими данными с врачами.

На сегодня команда предоставляет клиентам кастомные интеграции. В дальнейшем белорусы планируют выпустить SaaS-решение, которое будет работать «из коробки» и подключаться к любому API-ориентированному ПО буквально одной строкой кода.

Все участники созданного в Нью-Йорке стартапа — Михаил Румянцев, Алексей Зенович, Александр Зайцев и Алексей Вертель — белорусы. В августе FriendlyData вошёл в десятку проектов, отобранных на трёхмесячную программу нью-йоркского акселератора с российскими корнями Starta.

500 Startups — созданный в 2010 году венчурный фонд и стартап-акселератор, программа которого признана одной из лучших в мире. За это время фонд с активами в 200 млн долларов инвестировал в более чем 1400 проектов.