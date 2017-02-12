МТБанк предложил клиентам «синергическую» ИКС Карту

МТБанк стал первым в Беларуси банком, который «собрал» для клиентов преимущества всех своих расчетных карт на одном «пластике».

Новый продукт, созданный в партнерстве с MasterCard, был презентован в отеле DoubleTree by Hilton, в ходе мероприятия приглашенные клиенты стали владельцами первых ИКС карт. Как рассказал “Ежедневнику” заместитель председателя правления МТБанка Игорь Бычек, на настоящий момент заказаны 20 тыс. ИКС карт, которые будут распространяться среди “старых” и “новых” клиентов банка.

Теперь клиенты МТБанка физически могут платить одной ИКС картой, а деньги будут списывыться с других карточек банка – “Халвы”, “Автокарты”, PayOkay и пр. В мобильном приложении отражается баланс каждой карты и история платежей.

«Мы обнаружили, что у 43% наших клиентов уже больше двух наших карточек, и задумались, как мы можем упростить их жизнь и доступ к услугам банка, - рассказал Игорь Бычек, как появилась идея Икс Карты. – Карточка – это, прежде всего, услуга или набор услуг. Не физический объект, не кусок пластика. Мы рассматриваем «Халву» как рассрочку. PayOkay – как кэшбэк и хороший курс валют. «Автокарту» - как возможность экономить на заправках. Там мы придумали ИКС Карту. Точку сборки, которая всегда при тебе и из которой есть быстрый доступ во всем возможностям карточных продуктов МТБанка».

МТБанк занимает второе место в Беларуси по числу эмитированных карточек (без учета зарплатных карточек). На сегодняшний момент МТБанком эмитировано 958 373 карточек. Больше только у «Беларусбанка» - 1 194 700. Также в первую пятерку входят «БПС-Сбербанк» (941 093), «Приорбанк» (526 863) и «Белагропромбанк» (316 177).