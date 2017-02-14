Financial Times напишет про БГУИР

Корреспондент Financial Times Майя Палмер приехала в Беларусь на открытие XXIV Минской международной книжной выставки-ярмарки, которая проходила 8-12 февраля. Она также посетила Парк высоких технологий и решила своими глазами увидеть БГУИР - ведущий университет Беларуси, где готовят кадры для ИТ-сферы.

Журналист ознакомилась с учебными лабораториями кафедры проектирования информационно-компьютерных систем. Она посетила учебно-научный центр мобильных технологий Android Software Center и учебно-исследовательский центр "БГУИР INTES", а также две учебно-исследовательские лаборатории, созданные совместно с белорусскими инновационными компаниями.

Корреспондент отметила высокий уровень оснащения лабораторий новейшим оборудованием, мультимедийной техникой и программным обеспечением. Майя Палмер взяла интервью у ректора БГУИР Михаила Батуры. Ее вопросы касались качества образования в сфере технологий в Беларуси, господдержки образования, международных программ для студентов, сотрудничества БГУИР с компаниями - заказчиками кадров.

Также ее интересовало, где работают выпускники вуза, каков процент тех, кто добивается успеха в бизнесе. Ректор рассказал подробно корреспонденту о сотрудничестве с университетами Великобритании. Так, один из партнеров БГУИР в проекте PICASA программы Европейской комиссии Темпус выступает Университет Роэхэмптон (Лондон). Проект нацелен на развитие интернационализации высшего образования, внедрение передового опыта европейских университетов в систему высшего образования Беларуси, Украины, Армении и Грузии.

В 2017 году БГУИР включен в два проекта Эразмус+ по разработке магистерских программ (первый - в области биоинформатики, второй - логистики). Координатором первого проекта является Университет Уэстминстер (Лондон), а среди партнеров по второму проекту - Университет Ливерпуля.

БГУИР участвует в региональной сети "Образование и подготовка специалистов в области ядерных технологий STAR-NET", развивая сотрудничество в том числе с Университетом Манчестера. В 2016 году он передал белорусскому вузу обучающую компьютерную игру по строительству основных модулей атомной станции. Этот продукт используется в учебном процессе при подготовке кадров в области ядерной энергетики. Развивается научно-техническое сотрудничество БГУИР с научными организациями Великобритании.

За 2012-2016 годы научно-исследовательскими подразделениями университета выполнены и полностью сданы заказчикам из Великобритании работы по 9 контрактам. В настоящее время научно-исследовательской лабораторией БГУИР "Ультразвуковые процессы и оборудование" совместно с компанией "Альфасоникс" (Alphasonics Ltd., Великобритания) разрабатывается кавитометр, который будет использоваться для ультразвуковой очистки и обеззараживания хирургического инструмента. Основное ее преимущество заключается в возможности достижения высокого качества без применения потенциально опасных химических веществ. Сейчас проводится обсуждение перспектив по расширению сотрудничества в области физики мощного ультразвука, сообщает сайт БГУИР.

