В Беларуси упорядочат SMS-рассылки

Как сообщила БЕЛТА начальник управления электросвязи Министерства связи и информатизации Ольга Федореева. "Предлагается урегулировать порядок действий операторов при рассылке сообщений. Эти корректировки связаны с потоком сообщений, в том числе рекламного характера, которые абоненты не хотели бы получать", - отметила Ольга Федореева.

При этом она обратила внимание, что нынешнее законодательство защищает интересы абонентов в плане отказа от SMS-рассылок. "Однако сейчас мы совершенствуем этот механизм", - пояснила она.

Так, проектом постановления предлагается внести в Правила оказания услуг электросвязи дополнения в части закрепления обязанности оператора электросвязи рассылать SMS в сети других операторов электросвязи только при наличии заключенных с такими операторами договоров на прием и рассылку SMS.

Оператор электросвязи обязан будет делать рассылку SMS только с указанием абонентского номера или уникального кода идентификации, а по письменному заявлению абонента прекратить передачу SMS-сообщений с указанного абонентом номера или уникального кода идентификации. Исключение делается только для сообщений оператора об услугах электросвязи и сообщений, передача которых осуществляется оператором в соответствии с законодательством.

"Мы четко говорим о том, что любая SMS-рассылка должна быть идентифицирована, чтобы было понятно, кто прислал эту рекламу", - подчеркнула Ольга Федореева. Предлагается также предусмотреть право оператора при реконструкции и техническом переоснащении объектов электросвязи в случае отказа абонента от замены абонентского номера расторгнуть договор.

При этом нужно в обязательном порядке уведомить абонента о дате прекращения оказания услуг. Учитывая, что проектом постановления устанавливаются параметры качества оказываемых услуг для сетей сотовой подвижной электросвязи, наземного цифрового телевизионного вещания и систем кабельного телевидения, приложение к Правилам оказания услуг электросвязи изложено в новой редакции.

В нем определены технические показатели, характеризующие доступность сети, непрерывность связи, качество передачи речи, качество услуг передачи данных. Параметры качества оказываемых операторами услуг в Беларуси должны быть не ниже параметров качества услуг, которые прописаны в приложении. Для наземного цифрового телевизионного вещания и систем кабельного телевидения определены технические показатели, непосредственно влияющие на восприятие абонентом качества, изображения и звука. Эти параметры будут являться контрольными при устранении разногласий между оператором электросвязи и абонентами в процессе оказания услуг.

"При возникновении споров между оператором и абонентом эти показатели будут измерены специалистами. Если они не соответствуют тому, что прописано в документах - оператор оказывает некачественную услугу", - пояснила Ольга Федореева.