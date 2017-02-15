Белорусский электробус хорошо зарекомендовал себя в Санкт-Петербурге
Технологии
ЕЖЕДНЕВНИК,
14 февраля 2017
АА
За два месяца белорусский электробус в Санкт-Петербурге преодолел 4200 км и перевез 16 тыс. пассажиров по маршруту №9 «Автобусная ул.- пл. Мужества».
Как сообщила пресс-служба Департамента по энергоэффективности, маршрут берет старт от автобусного парка, что дает возможность зарядки транспортного средства от обычной сети, без использования внешней зарядной станции.
Электробус вмещает 85 пассажиров, «двойной» - вместимостью 170 человек. Также он имеет низкий пол и приспособлен для маломобильных граждан.
Тестирование показало, что запас хода при полной зарядке, составляющий 76 км, явился одним из немногих недостатков электробуса. Водители оценили удобство управления и зарядки транспортного средства. Пассажиры остались довольны новинкой, отметив бесшумный и плавный ход.
Предприятие отмечает снижение затрат при эксплуатации электробуса по сравнению с дизельным автобусом. Разница формируется за счет цены электроэнергии и уменьшения объема технологических работ, что обусловлено особенностями конструкции. Однако, цена автобусов с электродвигателем, превышающая цену дизельных собратьев почти в 2 раза, увеличивает амортизационные отчисления. Средняя рыночная стоимость электробуса варьируется от 20 до 30 млн рублей. Достижение положительного экономического эффекта возможно при условии субсидирования производителей за счет средств федерального бюджета. А учитывая экологичность подобного транспорта, соответствующая федеральная программа могла бы поддержать его широкое применение в России.
Созданный белорусами стартап FriendlyData, разрабатывающий технологию работы с базами данных через естественно-языковые интерфейсы, попал в 20-й набор одного из лучших в мире бизнес-акселераторов 500 Startups.
Бельгийская компания Newfusion, специализирующаяся на цифровом маркетинге, вживила под кожу своим сотрудникам электронные чипы, с помощью которых они могут открывать двери офиса и пользоваться оргтехникой, в первую очередь компьютерами.