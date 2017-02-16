«Сбербанк-Технологии» вышел из ПВТ

В феврале четыре компании лишились членства в Парке высоких технологий, в то время как пять других стали новыми резидентами.
На заседании Наблюдательного совета Парка высоких технологий 10 февраля лишены статуса резидента компании "Нивал Нетворк", "Численные методы", "ПМиС-Софтпродукт" и "Сбербанк-Технологии", сообщает пресс-служба ПВТ.
В качестве новых резидентов парка были зарегистрированы пять ИТ-компаний: разработчик программных решений в области поисковой оптимизации и интернет-маркетинга BelPrime (ООО «БелПрайм»), а также аутсорсинговые компании Nextsoft (ООО «Некстсофт»), Yellow (ООО «Йеллоу софт»), Softarex Technologies (ООО «Софтарекс Технолоджиес»») и Andersen (УП «АндерсенБел»).
Резиденты Парка высоких технологий освобождаются от всех корпоративных налогов, включая НДС и налог на прибыль. Индивидуальный подоходный налог для сотрудников компаний-резидентов Парка имеет фиксированную ставку 9 % и не включается в совокупный годовой доход.
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