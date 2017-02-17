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Объем инвестирования фонда Арбузова в стартапы превысил полмиллиарда долларов

Технологии

ЕЖЕДНЕВНИК, 17 февраля 2017

АА

Согласно данным ресурса Crunchbase.com, отслеживающего активность венчурных инвесторов, по итогам 2016 года инвестиции фонда Fenox Venture Capital преодолели рубеж в 500 млн долларов.

Объем инвестирования фонда Арбузова в стартапы превысил полмиллиарда долларов

SDAsia.co

На сегодняшний день общий объем средств, привлеченных FVC в стартапы с 2011 года, составляет 510 млн долларов. Всего за этот период  Fenox Venture Capital, одним из основателей которого является известный белорусский бизнесмен Виталий Арбузов, сделал около 90 вложений в 72 компании США, Японии, Юго-Восточной и Южной Азии.

Cогласно данным ресурса Crunchbase.com, в частности, за прошлый год FVC  сделал около 20 инвестиций. В этом году фонд участвовал в привлечении средств в два стартапа в США и Индонезии.         

Напомним, что в 2011 году, когда Виталий Арбузов и его партнеры начинали проект, планировалось, что FVC профинансирует в течение пяти лет не менее 50 проектов.

В приоритетах финансирования FVC остаются новейшие технологии в интернете (здравоохранение, торговля, финансовый сервис и т.д.), а главными рынками – США, Япония, Юго-Восточная Азия. В последнее время сфера интересов разрослась на Израиль и Ближний Восток.

В 2016 году фонд был одним из самых активных по инвестированию в так называемые здоровые гаджеты. Инвестиция FVC в  массачусетский стартап Affectiva, по оценке авторитетного ресурса VatorNews, заняла в прошлом году  11-е место по объему вложений мировых инвесторов в переносные гаджеты в области здравоохранения. Affectiva занимается разработкой распознающего эмоции программного обеспечения, которое интегрируется в различные платформы, включая iOS,  Android, Windows, Linux, MacOSX, Unity, Javascripts. С его помощью можно анализировать эмоции пользователя, отслеживая изменения на лице.  Кроме здравоохранения, технология предназначена для образования, игр, рекламы, розничных продаж, используется стационарно и на переносных устройствах. 

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