«Ладно, пусть будет такая игрушка»: Цепкало написал о создании ПВТ

Директор администрации Парка Валерий Цепкало в предисловии к книге «Парк высоких технологий: 10 лет развития» написал о том, как продвигал налоговые льготы для ПВТ.

Неразвитость белорусской ИТ-отрасли в начале 2000-х облегчила принятие властями решения о создании Парка высоких технологий с налоговыми льготами для его резидентов, написал Валерий Цепкало, передает dev.by.

«Когда государство предоставляет льготы практически «в чистом поле», такой шаг сделать намного легче, чем снизить уровень текущего налогообложения для крупной отрасли», — отмечает Валерий Цепкало.

Он разъясняет, что президентский декрет №12 «О Парке высоких технологий» от 22 сентября 2005 года гарантировал принцип не индивидуальных, а секторальных льгот, «который широко используется в мире для поддержки и развития прорывных высокотехнологических секторов экономики».

Согласно декрету, компании-резиденты ПВТ освобождаются от уплаты всех корпоративных налогов, включая налог на добавленную стоимость и налог на прибыль. Индивидуальный подоходный налог для сотрудников имеет фиксированную ставку 9% и не включается в совокупный годовой доход.

Глава ПВТ вспоминает, что ему приходилось «индивидуально работать» с каждым министром, разъясняя суть собственных предложений. Многие из них, по словам Цепкало, не понимали и не желали разбираться, «кто-то попросту не верил, что такое в Беларуси в принципе возможно».

«Положа руку на сердце, приходится констатировать, что практически никто не ожидал, что в нашей стране вырастет ИТ-индустрия в её нынешнем виде, — пишет глава ПВТ. — У меня сложилось впечатление, что большинство участников процесса со стороны госаппарата согласилось с идеей ПВТ, исходя из такого соображения: «Ладно, пусть будет такая игрушка, коль денежных вливаний не требует. Пользы она она не принесёт, но и вреда тоже».

По данным ПВТ, в 2015 году компании-резиденты экспортировали услуг на $705,6 млн.

«Оазис новой экономики»

По мнению Валерия Цепкало, в ПВТ сформировался иной тип экономики, чем во всей остальной Беларуси, который он называет «оазис новой экономики в нашей стране».

Отвечая на полемический вопрос о возможности переноса опыта ПВТ на другие сферы экономики, Цепкало отмечает, что алгоритмы работы большинства белорусских ИТ-компаний вписываются в мировую практику.

«Соответственно, вопрос нужно переиначить: «Возможно ли перенести в Беларусь западный образ ведения бизнеса, генерации и поддержки инноваций?» Опыт ПВТ показывает, что это реально», — заключает Валерий Цепкало, уверяя, что во многих областях белорусской экономики «можно идти путём формирования экономики знаний».

О льготах для ИТ

Коснулся глава ПВТ и вопроса целесообразности налоговых льгот для ИТ-сектора, гарантированных упомянутым президентским декретом до 2020 года.

«Сегодня средний работник компании-резидента ПВТ в абсолютном исчислении платит почти в четыре раза больший подоходный налог, чем работник обычного белорусского предприятия», — пишет он.

Помимо этого, по словам Цепкало, средний белорусский программист уплачивает «косвенных налогов» (в частности НДС, который уплачивает конечный пользователь товара или услуги) также примерно в 4 раза больше, чем работник среднего белорусского предприятия.



Он сравнивает взнос одного программиста в ФСЗН со взносом 12 индивидуальных предпринимателей: «То есть 24 тысячи инженеров-программистов ПВТ уплачивают «социального налога» в абсолютных цифрах столько же, сколько 288 тысяч зарегистрированных ИП.

По мнению Цепкало, 24 тысячи ИТ-специалистов с высокими зарплатами поддерживают заработанными деньгами «не только свои семьи, но и ещё около 75-100 тысяч человек трудоспособного населения».

Издание «Парк высоких технологий: 10 лет развития» представляет краткую историю развития ИТ-отрасли Беларуси на основе интервью с главами ключевых компаний. Книга увидела свет в 2016 году в издательстве «Регистр», её тираж составил 2000 экземпляров. Составитель — начальник отдела маркетинга и развития администрации ПВТ Владимир Лебедев.