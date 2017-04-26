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Fenox Venture Capital назвал победителя Startup World Cup

Технологии

ЕЖЕДНЕВНИК, 02 апреля 2017

АА

1 млн долларов как главный приз конкурса, который организовал венчурный фонд его совладельца, белорусского бизнесмена Виталия Арбузова, достался японскому стартапу UniFa.

Fenox Venture Capital назвал победителя Startup World Cup

www.techinasia.com

Объявление победителей и их награждение прошло в конце марта в отеле  Marriott Marquis в Сан-Франциско. Среди спикеров мероприятия фигурировали соучредитель Apple Стив Возняк, инвестор ABC's Shark Tank Даймонд Джон, сооснователь Reddit Алексис Оганян и многие другие выдающиеся представители мира высоких технологий, пишет businesswire.соm.

В финал по результатам региональных конференций вышли 15 стартапов, а победу и главный приз в 1 млн долларов жюри присудило японскому стартапу UniFa.

UniFa  - это IoT- решение для отслеживания физического и психического роста детей в детском саду с использованием персонального робота Meebo, умного термометра и интеллектуальной кровати, собирающих данные для родителей.

2-ое место занял британский стартап Open Bionics, 3-е  - индонезийский проект Ahlijasa.

Также в финале прияли участие стартапы из Индии, США, Китая, Южной Африки, Чехии, Австралии, Тайваня, Люксембурга и Южной Кореи.

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