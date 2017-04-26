Прошли испытания новой белорусской бронемашины «Кайман»

Военная машина разработана 140 ремонтным заводом. Она предназначена для участия в разведывательных и диверсионных операциях и проведении милицейских операций.

Мобильное бронированное транспортное средство (МБТС) «Кайман» проходит госиспытания, сообщает Государственный военно-промышленный комитет.

На военном полигоне под Брестом были проведены проверки и испытания машины на плаву, в том числе на максимальную скорость и возможности преодоления водной преграды без предварительной подготовки. Броневик проверили на ремонтопригодность и работоспособность в течение суточного пробега, обстрел из различных видов стрелкового вооружения. Особое внимание было уделено проверке боевой живучести машины и экипажа.

На полигоне бронемашину сначала обстреляли из пулемета Калашникова и противопехотного гранатометного комплекса АГС, а затем из снайперской винтовки СВД калибра 7,62 мм снайперским патроном СН со стальным сердечником. «Кайман» выдержал огневой удар и продемонстрировал хорошие показатели по всем параметрам.

Для перемещения по дорогам общего пользования «Кайман» оборудован световой сигнализацией, видеокамерой заднего вида, дополнительными приборами освещения. Также предусмотрена возможность установки бортовой информационно-управляющей системы, которая расширяет возможности по контролю работы агрегатов машины, повышает функциональные и эргономические характеристики рабочих мест экипажа, имеет встроенную систему навигации.

