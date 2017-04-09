Google запустил сервис проверки фактов в новостных текстах по всему миру
Технологии
ЕЖЕДНЕВНИК,
07 апреля 2017
АА
Google расширила на весь мир свою услугу фактчекинга – проверки фактов на достоверность. Теперь в поисковой выдаче и новостном сервисе Google News проверенные факты или материалы будут отмечены специальной маркировкой.
Google начала проверять новости на достоверность по всему миру, говорится в блоге компании. Услуга будет доступна как в поисковой выдаче, так и новостном сервисе Google News.
Материалы в сервисе, которые прошли проверку администраторами, будут помечены как fact check (то есть они прошли проверку на наличие фактических ошибок). В поисковой выдаче при попытке найти какой-то факт рядом со ссылками будут появляться аннотации от таких сайтов, как PolitiFact или Snopes, специализирующихся на разоблачении фейков. В них будет сообщаться, правдивый это факт или ложный. При этом, отмечают в компании, такая опция будет работать не при каждом запросе, пишет РБК.
Изданиям, публикующимся в Google News, чтобы получить маркировку fact check, необходимо использовать специальные инструменты, которые предоставляют schema.org, Duke University Reporters Lab и Jigsaw. Также нужно будет соответствовать всем правилам Google News Publisher, предназначенным для издателей.
Ранее Google запустила подобную функцию в ряде стран, например, в Великобритании и США. Сообщество, участвующее в фактчекинге, насчитывает 115 организаций, сообщила компания.
Тема ложных новостей (или фейков) стала актуальной после президентских выборов в США в конце 2016 года. Тогда Facebook обвинили в том, что во время предвыборной кампании ленты пользователей заполонили фальшивые новости и это сформулировало у них неверное представление о действительности. Соцсеть также обвинили в том, что она способствовала победе Дональда Трампа. После этого администрация Facebook запустила кампанию по борьбе с фейками, в частности, ввела похожую функцию фактчекинга новостей.
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