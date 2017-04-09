Белорусским ученым пообещали сказочное финансирование, но для архиважных проектов

Об этом Александр Лукашенко заявил на совещании о проблемах и перспективах белорусской науки. По словам президента в стране всегда найдут средства на значимые разработки.

«У нас не заржавеет. Если вы суперпроект предложите, а еще экспортно ориентированный, окупаемый, поверьте, мы найдем деньги. И не 10 млн долларов, не 15 млн долларов - если надо, 100 млн долларов, - сказал Александр Лукашенко. - Но только вы должны доказать, что он архиважен для нас или окупится».

В крайнем случае, по словам президента, можно рассмотреть возможность создания специального фонда, из которого будут финансировать самые прорывные исследования и разработки. Он подчеркнул, что существующих возможностей пока предостаточно, главное - не сидеть на месте, сообщает пресс-служба президента.

Александр Лукашенко напомнил, что недавно присудил Государственные премии Беларуси 2016 года. Ученые, которые так и не стали лауреатами, будут награждены отдельно.

«В ближайшее время я рассмотрю проект указа по награждению всех, кто отличился. Я действительно не хочу, чтобы из поля зрения выпал хоть один молодой или уже умудренный опытом специалист, ученый», - признался глава государства.

Александр Лукашенко провозгласил на совещании и право ученых на риск. По его словам к результатам науки зачастую предъявляются чрезмерно жесткие требования, исключается возможность недостижения запланированного результата. Как следствие, ученые не хотят браться за прорывные разработки с высокой степенью риска, по которым не видно гарантированного успеха.

Глава государства поручил Комитету госконтроля и Генеральной прокуратуре объективно подходить к анализу выполнения научных программ, не придираясь к результатам.

«Да, вы обязаны контролировать расходы внегосударственных средств. Если там есть нарушения законов, давайте будем рассматривать, - сказал Александр Лукашенко. - Где-то ученый или допустил ошибку, или какой-то риск, не в том направлении пошли... Я вас убедительно прошу иметь это в виду. По-человечески, пожалуйста, отнеситесь к этому».