Государство пока не намерено зарабатывать на Skype и Viber

Министерство связи и информатизации заявило, что не будет в ближайшее время вводить "налог на мессенджеры".

Решения по монетизации деятельности мессенджеров, таких как Viber или Skype, пока нет, заявил министр связи и информатизации Сергей Попков, передает Интерфакс.

«Эти вопросы обсуждаются и на площадке регионального содружества связи, и в ЕАЭС. Вы видите, какие решения принимает Европейский союз. Пока оптимального решения в мире нет. Прорабатывается этот вопрос в рамках Международного союза электросвязи, будет у нас в рамках ТИБО (международный специализированный форум по телекоммуникациям, информационным и банковским технологиям – ИФ) генеральный секретарь – будем эту тему тоже обсуждать», – сказал Попков.

Пока решения, которое устраивало бы все стороны, в том числе и гражданское общество, нет, подчеркнул министр. Люди, по его словам, «конечно, привыкли к бесплатным услугам, но они могут закончиться, если прекратится развитие сети».

В 2015 году ведомство заявляло о том, что популярные у белорусов мессенджеры – в частности Viber и Skype – должны «делиться» доходами с государством, однако за два года так называемый «налог на мессенджеры» так и не был введен.

Предложение ведомства заключалось в том, что платить за услуги приложений-мессенджеров будут только те, кто при этом использует трафик мобильного интернета, то есть налог должны были бы перечислять в бюджет непосредственно сотовые операторы.