Беларусь и Россия заинтересованы в совместной разработке нового космического аппарата
Технологии
14 апреля 2017
АА
В планах стран создать спутник дистанционного зондирования Земли сверхвысокого разрешения.
Как сообщила БЕЛТА, Россия и Беларусь заинтересованы в совместной разработке нового космического аппарата – спутника дистанционного зондирования Земли сверхвысокого разрешения.
Белорусская часть спутника – это оптико-электронный аппарат, который будет создан на базе предприятия "Пеленг". Новая версия в отличие от предшественника, запущенного несколькими годами ранее, – с еще более высоким разрешением. Как отметил гендиректор ОАО "Пеленг" Владимир Покрышкин, совещание по созданию нового космического аппарата проводил вице-премьер Беларуси Владимир Семашко.
«Пришли к выводу, что надо создавать спутник вместе с партнерами, потому что это будет дешевле и будет лучше использоваться», – заметил он. По словам Владимира Покрышкина, сравнивались характеристики этого спутника с лучшими мировыми образцами.
«Считаем, что он будет конкурентоспособен и информация будет востребована как в Беларуси, так и в России», – заключил гендиректор. Формируется белорусско-российская комиссия, куда войдут ученые, представители профильных предприятий, корпорации "Роскосмос" и эксперты. В ближайшее время они посетят предприятие "Пеленг" и обсудят характеристики аппарата, а также определяет сроки его испытаний. При положительном решении вопроса будущий белорусско-российский спутник зондирования Земли сможет выйти на орбиту через три-четыре года, отметили в эфире телеканала
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