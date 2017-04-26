Создатели "Маскарада" рассказали, как нужно мыслить стартаперам

На международной конференции Venture Day Minsk создатели MSQRD Евгений Невгень и Андрей Янчуревич поделились историей успеха приложения MSQRD, а также дали советы молодым стартаперам.

Первые идеи

По словам разработчиков MSQRD, все началось с лета 2015 года.

«Я тогда задумался над тем, как должен выглядеть современный мессенджер. Ведь существующие сегодня Viber, Whatsapp – это уже прошлое. Сегодня для молодой аудитории точкой входа в интернет является не компьютер, как было раньше, а мобильный телефон. Поэтому было очевидно, что это должно быть общение по видео, но не сухое. Я приведу аналогию с текстовыми чатами, где эмоции можно передать с помощью стикеров и смайлов, – рассказал Евгений Невгень, один из создателей приложения MSQRD. – Так мы решили все визуализировать».

По словам создателей, у них было две бизнес-идеи: одна из них – продажа SDK мессенджерам, вторая – делать партнерские маски. Первой из таких масок была сделана для Wargaming.

Все началось на хакатоне

Приложение было разработано на хакатоне, который проходил в Минске в ноябре 2015 года.

«Интересно, что все мои проекты начинались на хакатонах, и я считаю – это самый лучший вариант быстро сделать продукт, – поделился Евгений Невгень. – Ведь хакатон – это обычно 48 часов. Такое ограничение во времени позволяет сфокусироваться на важных, первоочередных вещах».

На хакатоне Евгений Невгень и Сергей Гончар (также автор и сооснователь MSQRD) пообещали выпустить приложение в AppStore к Рождеству (так как AppStore уходит в конце декабря на каникулы). А значит, что на запуск проекта у них оставалось около месяца. Публичное обещание разработчики сдержали, и приложение появилось в AppStore 25 декабря 2015 года.

История успеха

«После выпуска приложения мы начали постить его по друзьям. Постепенно этот ком нарастал», – рассказал Евгений Невгень.

По словам создателей MSQRD, в рекламу и маркетинг не было вложено ни цента. А первым локальным селебрити, сделавшим пост приложения, был известный ресторатор Аркадий Новиков. Постепенно MSQRD стал популярен в России, Казахстане, Украине.

А после того, как видео с масками у себя в соцсетях разместила известная модель Кара Делевинь, волна популярности MSQRD прокатилась по странам Европы и США.

«Так мы попали на третью позицию в AppStore в США», – поделились создатели приложения. – Люди стали активно скачивать MSQRD. Так, в марте 2016 года происходило до двух миллионов скачиваний приложения ежедневно».

Сделка с Facebook

По словам Евгения Невгеня, Facebook, как и все крупные корпорации, мыслит на перспективу и следит за всеми крутыми стартапами, появляющимися на рынке.

«Что нам требовалось для сделки с Facebook, так это чтобы приложение было технически уникальным и интересно пользователям», – рассказал Евгений Невгень.

Официально о том, что Facebook приобрел приложение «Маскарад», было объявлено 9 марта 2016 года.

Сегодня создатели приложения признаются, что продать MSQRD такой компании как Facebook, всегда было их мечтой, правда, как только они начинали, им казалось это слишком нереальным.

Что касается наиболее верного пути к успеху, создатели MSQRD советуют молодым стартаперам быть по-настоящему увлеченными и следовать своей мечте. «А также нужно делать то, что другие будут делать либо очень долго, либо не смогут повторить», – считает Евгений Невгень.

«Надо стараться думать не о том, что в тренде сегодня, – иначе вы уже опоздали – добавил Андрей Янчуревич. – А мыслить о том, что может быть популярным лет через пять-десять, тогда в этот вагон можно будет запрыгнуть».

Информация по делу

Создатели MSQRD Евгений Невгень и Сергей Гончар вошли в тридцатку лучших молодых предпринимателей мира по версии журнала Forbes. По итогам года MSQRD попало в число лучших приложений года на Google Play и App Store.