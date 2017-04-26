Цукерберг представил VR-соцсеть Facebook Spaces

Facebook запустил бета-версию социальной сети в виртуальной реальности для обладателей шлемов виртуальной реальности Oculus Rift и контроллеров Touch, получившей название Facebook Spaces. Компания представила проект на конференции для разработчиков F8 в Сан-Хосе, штат Калифорния. Трансляция велась в Facebook, пишет Forbes.

«VR — это по-настоящему социальная платформа, и мы строим ее с людьми в центре», — заявила на презентации глава социальной службы VR Рэйчел Франклин.

В VR-версии социальной сети пользователи представлены в виде аватаров, которые копируют их образ с последних опубликованных в профиле фотографий. При желании можно создать аватар с нуля, выбрав цвет кожи, форму рта, стиль прически и другие детали. Можно настраивать внешний вид и готовых аватаров: менять цвет глаз, волос, добавлять аксессуары и прочее. Аватары могут также передавать некоторые эмоции своих хозяев.