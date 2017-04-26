Китай запустил в космос свой первый грузовой корабль

Главной задачей "Тяньчжоу-1" является доставка грузов к модулю космической лаборатории "Тяньгун-2" и дозаправка топливом на орбите. Будут пополнены запасы для продолжения работы "Тяньгун-2", а также доставлено большое количество оборудования и материалов для космических экспериментов.

Как сообщили в Канцелярии программы пилотируемой космонавтики Китая, космический корабль "Тяньчжоу-1" во время первого полета доставит в космос свыше 6 т грузов, пишет БЕЛТА.