Китай запустил в космос свой первый грузовой корабль
20 апреля 2017
Первый грузовой космический корабль Китая "Тяньчжоу-1" запущен с космодрома Вэньчан (провинция Хайнань, Южный Китай).
Главной задачей "Тяньчжоу-1" является доставка грузов к модулю космической лаборатории "Тяньгун-2" и дозаправка топливом на орбите. Будут пополнены запасы для продолжения работы "Тяньгун-2", а также доставлено большое количество оборудования и материалов для космических экспериментов.
Как сообщили в Канцелярии программы пилотируемой космонавтики Китая, космический корабль "Тяньчжоу-1" во время первого полета доставит в космос свыше 6 т грузов, пишет БЕЛТА.
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