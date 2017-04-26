Высокоскоростные железные дороги в Беларуси появятся нескоро

"Один из сложнейших вопросов – как сделать международные пассажирские перевозки более конкурентными. Это сегодня вызов для железнодорожников. При этом не только цена определяет конкурентоспособность, но и их безопасность, а также скорость", – заявил на заседании XXXII Конференции генеральных директоров железных дорог Организации сотрудничества железных дорог (ОСЖД) Владимир Морозов, пишет БЕЛТА. По его словам, для создания высокоскоростных железнодорожных путей требуются серьезные финансовые вложения. Так километр высокоскоростного железнодорожного пути стоит сегодня от 20 до 40 млн долларов, обычного пути – 2-3 млн долларов.

"Это очень большие затраты, но мы не должны стоять на месте, должны развивать пассажирские перевозки, предлагать людям альтернативу. Беларусь – небольшая страна, поэтому такой продукт может быть востребован только на транзитных коридорах. Конкретных временных рамок, когда в стране появятся высокоскоростные пути, нет, но мы будем вести эту работу", – отметил Владимир Морозов. Она будет зависеть также от решения стран-партнеров.