Виктор Прокопеня инвестирует $5 миллионов стартап Banuba
Технологии
24 апреля 2017
АА
Компания Banuba, работающая с технологиями дополненной реальности, получит инвестиционную поддержку от компании VP Capital Виктора Прокопени и фонда Larnabel Ventures семьи Гуцериевых.
Партнеры сообщили, что размер совместных инвестиций составит $5 миллионов.
В качестве технологической основы компания Banuba использует нейронные сети и алгоритмы машинного обучения. Они позволяют определять объекты реального мира и накладывают на них видеоэффекты и фильтры. Подобные алгоритмические решения могут послужить базой для разработки приложений развлекательного и обучающего характера, для распознавания мимики и др. Первое приложение компании Banuba с использованием дополненной реальности появится в начале 2017 г.
«Сфера дополненной реальности в мобильной разработке развивается быстрыми темпами. Мы убеждены, что Banuba имеет огромные перспективы в этой индустрии, поэтому с большой охотой предоставляем компании финансирование», – подчеркнул Саид Гуцериев, управляющий партнер фонда Larnabel Ventures.
Виктор Прокопеня отмечает: «Программные продукты компании Banuba – это синтез искусственного интеллекта и дополненной реальности. Стартап сумел создать быстро обучающиеся мобильные алгоритмы, использование которых до недавнего времени осложнялось несовершенными техническими характеристиками девайсов. Сегодня эта проблема постепенно решается. Мы с удовольствием выделяем средства на финансирование проектов компании Banuba, поскольку видим перспективы в ее инновационных идеях».
Вадим Нехай, глава Banuba Development, отмечает: «Наша команда очень рада подобному доверию от VP Capital и Larnabel Ventures. Теперь у нас есть возможность вывести AR-технологию на новый уровень».
Справка
Larnabel Ventures
Инвестиционный фонд основан семьей Гуцериевых. Сфера инвестиционных интересов – технологический сектор.
VP Capital
Инвестиционная компания в сфере высоких технологий. Основатель компании – Виктор Прокопеня. Больше информации на https://ru.vpcapital.com.
Banuba
Компания основана в 2016. Разрабатывает мобильные приложения на основе технологий дополненной реальности. Офис разработки компании расположен в Минске и насчитывает более 30 высококвалифицированных специалистов-разработчиков в области искусственного интеллекта и дополненной реальности. Banuba является обладателем нескольких патентных заявок в США. За дополнительной информацией, пожалуйста, обращайтесь: media@vpcapital.com.
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