Сервис страхования авиабилетов BimboFly получил главный приз на минском FinTech-хакатоне

21-23 апреля в бизнес-клубе Imaguru прошёл третий FinTech Hackathon при поддержке «Приорбанка», Нацбанка, Visa и компании «Системные технологии».

Около 150 разработчиков пожертвовало 48 часами выходных для работы над идеями в области финансовой безопасности, страховых услуг, цифровой наличности и управления личным бюджетом, сообщает dev.by.

В первый день участники сформировали 17 команд, но до финиша дошли 13 из них. Все стремились заручиться поддержкой «Приорбанка», который заинтересован в прорывных решениях для безналичных платежей, мобильных сервисов, мотивирующих к денежным переводам, безопасности в области биометрических технологий для авторизации и аутентификации по отпечатку пальца.

К основным критериям оценки проектов, выдвинутым банком, можно отнести востребованность, актуальность и масштабируемость для «разных регионов и всей банковской системы».

«Мы предложили командам свои большие данные, чтобы на основе их анализа участники сделали выводы и по возможности рассчитали паттерны поведения наших клиентов. Лучшим проектам мы можем предложить интеграцию с нашим мобильным банкингом, у которого более 100 тыс пользователей», — пояснил директор департамента электронных каналов сопровождения и продаж «Приорбанка» Сергей Лазюк.

По словам заместителя гендиректора «Системных технологий» Сергея Кравченко, в этом году на хакатоне собрались разноплановые участники: от разработчиков до специалистов, отвечающих за идею, маркетинг и формирование портфеля клиента.

«Подкупает новизна и свежесть реализации: кто-то использует интересные темы для монетизации, а кто-то эмулирует расходы. Самые часто задаваемые вопросы — как заработать на идее и как определить ценность, которую продукт привносит в общество», — говорит Сергей Кравченко.

Победитель: сервис страхования авиабилетов BimboFly

Команда BimboFly в составе Владислава Куделька (frontend-разработчик), Алексея Куделька (Full-stack программист), Евгения Ожешковского (менеджер) и Ольги Куделька (маркетолог) забрала главный приз FinTech Hackathon — поездку на международную стартап-конференцию Latitude59 в Таллинн.

Их продукт — сервис peer-to-peer-страхования авиабилетов в зависимости от стоимости, расстояния между аэропортами, надёжности авиакомпании и исторических данных.

По словам членов команды, если рейс задерживается на 2-7 часов — возмещается половина стоимости билета, на более 7 часов — 80 процентов. Если же рейс был отменён, то покрывается полная сумма. Однако страховыми не считаются случаи, когда авиакомпании заранее (сутки и более) предупреждают о переносе рейса.

BimboFly реализован на платформе Node.js, управление базой данных осуществляется через MongoDB. Информацию об отмене рейсов ребята получают из открытых API авиакомпаний. На хакатоне команда создала алгоритм, основанный на статистических данных мировых авиарейсов, рассчитала прогнозы и возможные модели поведения пользователей.

«По нашим предположениям, за два дня реализовать MVP такого проекта вполне реально. По факту получилось, что репозиторий создали к 9 вечера, пока настроили сервер, подняли домен, развернули интеграцию с PayPal — было за полночь. А последние три часа перед финалом хотели прикрутить базу клиентов «Приорбанка», но не успели её проанализировать», — отметили разработчики BimboFly в комментарии dev.by.

Проект уже в продакшене, но платёжная система пока доступна «в песочнице».