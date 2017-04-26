Uber создаст летающее такси

Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на USA Today.



«Городская авиация — это естественный следующий шаг для Uber», — отметил главный представитель по продуктам Джефф Холден.



Он добавил, что компания стремилась дать людям больше свободного времени, а также снизить загруженность на дорогах и уровень загрязненности окружающей среды. В связи с этим Uber работает, чтобы создать реальность «Нажми кнопку, получи полет», отметил Холден.



Компания готовит новую модель транспортного средства к выставке World Expo-2020 в Дубае.



Онлайн-сервис по заказу такси Uber работает в 570 городах почти в 70 странах.