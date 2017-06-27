Развитие IT-сферы – одно из перспективных направлений роста экономики регионов Беларуси

Об этом было заявлено участниками конференций "Возвращение к росту: поиск решений для регионального развития", которые прошли во всех областных центрах.

Завершающий этап цикла конференций состоялся сегодня в Гомеле, сообщает БЕЛТА.

По словам заместителя председателя Ассоциации европейского бизнеса Марины Боровко, на необходимость развития информационно-коммуникационных технологий как важного импульса для регионального развития указывали представители всех областей. "Высказывались идеи о возможном создании в регионах технопарков, аналогов Парка высоких технологий и "Силиконовой долины", других структур, основной задачей которых будет предоставление IT-услуг и IT-образования жителям Беларуси, а также реализация этих услуг на экспорт", – сказала она.

В процессе определения других приоритетов, которые могли бы обеспечить каждому региону эффективную реализацию его собственного потенциала, имелась как схожесть мнений, так и местных особенностей. В частности, большинство экспертов считают, что, несмотря на высокую зависимость республики от поставок углеводородов, необходимо все же продолжать развитие нефтехимического комплекса. Западные области в большей степени, чем восточные, в качестве приоритетных направлений регионального развития называли сельскохозяйственное производство.

Витебская область, например, считает хорошей перспективой развитие фармацевтической промышленностью и культурного туризма. Конференции "Возвращение к росту: поиск решений для регионального развития" проходили в формате региональных консультаций "Кастрычніцкага эканамічнага форума KEF 2017". Они были нацелены на определение сфер и отраслей, которые в перспективе могут стать точками роста экономики каждой из областей страны.