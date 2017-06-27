Wikileaks обнародовала новые данные о кибершпионаже ЦРУ
Технологии
02 июня 2017
АА
Wikileaks продолжил серию публикаций, подтверждающих факт слежки ЦРУ за пользователями компьютеров через вредоносные программы. В этот раз организация опубликовала новые данные о вирусе «Пандемия».
trofire.com
Вредоносная программа заменяла файлы в Microsoft Windows троянской программой, а пользователь, ничего не заподозрив, распространял этот вирус через локальную сеть.
Новая публикация о вирусе представляет собой техническую документацию 2014-2015 годов. Правда, в этих данных отсутствуют технические детали, раскрывающие процесс замены файлов в Windows.
Ранее Wikileaks рассказал о проекте спецслужб Athena, целью которого был взлом Windows.
Напомним, что основатель и главный редактор Wikileaks Джулиан Ассанж с мая 2012 года располагается в посольстве Эквадора в Лондоне, где попросил политического убежища. Однако недавно шведская прокуратура сообщила о возможном прекращении расследования в отношении Джулиана Ассанжа, обвиняемого в изнасиловании. Впрочем, Ассанж может быть арестован британскими властями за неявку в суд в 2012 году.
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