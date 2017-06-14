Белорусские компании будут экспортировать в США высокотехнологичную продукцию

ОАО «КБТЭМ-ОМО» и «Teksoli Inc.» в рамках Международной выставки «eMerge Americas» подписали соглашение на поставку высокотехнологичного оборудования (плат) на 300 тыс. долларов с перспективой увеличения поставок до 10 млн долларов.

Кроме того, на выставке подписан меморандум о взаимопонимании и подготовке специалистов в IT-области, создании научных лабораторий и совместных организаций подписали БГУИР и компания «Intetics», а БГУ и «Adelphi Technology Inc.» – соглашение о выполнении совместных научно-исследовательских проектов и обмене студентами и преподавателями.

Как сообщила пресс-служба Государственного комитета по науке и технологиям, белорусская делегация под руководством председателя ГКНТ Александра Шумилина участвует в мероприятиях Международной выставки-конференции в области высоких технологий «eMerge Americas», которая проходит 12-13 июня в г.Майами (США). На коллективном стенде представлено около 80 высокотехнологичных и наукоемких разработок и экспонатов Минобразования, НАН Беларуси, Парка высоких технологий и др. по актуальным тематическим направлениям.