В Астане презентован сверхскоростной вакуумный поезд
Технологии
15 июня 2017
АА
Идея создания такого вида транспорта принадлежит Илону Маску, основателю Tesla.
Сверхскоростной вакуумный поезд презентован в ходе конференции на тему «Энергия и технологии будущего» в Астане, сообщает БЕЛТА.
«Мы разрабатываем систему, чтобы полностью изменить способ передвижения людей и товаров при помощи создания трубы и устранения давления в ней, которую мы сможем отправлять на невероятно высоких скоростях - около 1200 км/ч. Так мы сокращаем время и расстояние. Поездки, которые занимали дни, теперь занимают часы. А поездки, которые занимали часы, теперь занимают минуты», - рассказал директор проекта Hyperloop One Колин Рис.
Ожидается, что первый сверхскоростной поезд появится в Дубае в 2021 году и будет функционировать между эмиратами. Hyperloop One представляет собой трубопровод, внутри которого со скоростью от 480 до 1220 км/ч перемещаются транспортные капсулы. Идея создания нового вида транспорта принадлежит основателю Tesla Илону Маску.
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