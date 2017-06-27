Skype переживает глобальный сбой

В ночь с 19 на 20 июня многие пользователи Skype начали массово жаловаться на проблемы со входом в аккаунт, а также невозможность отправлять и получать сообщения.

Как показал сайт Downdetector, спустя несколько часов проблему удалось устранить, однако уже утром сбой в работе сервиса повторился, затронув в основном западную и восточную части Европы, в том числе Беларусь, а также некоторые регионы России. Проблемы частично сохраняются до сих пор.

Команда Skype сообщила, что знает о проблеме и в настоящее время работает над ее решением. Что послужило причиной сбоев, пока не сообщается, пишет tut.by.



