В России заблокировали Google

По данным сайта «Каждый сбой», проблемы с поисковиком у россиян начались 22 июня около 14 часов. О недоступности сервиса сообщили пользователи примерно десятка провайдеров из Москвы и регионов России.

Домен google.ru находился в списке запрещенных сайтов с 2016 года. Почему его предписали заблокировать именно сейчас, неизвестно. Представитель одной из московских компаний-провадеров предположил, что блокировка стала результатом ошибки.

«Это временное явление, Роскомнадзор заблокировал, мы сами повлиять никак не можем, нужно ждать, — объяснили изданию RNS в техподдержке провайдера „Авакс“. — Роскомнадзор заблокировал некоторые сайты, они указали для этого сайта IP Google, таким образом как бы отомстив за блокировку их сайта. Из-за этой ошибки в системе Роскомнадзора получается, что некоторые люди не получают доступа к Google».

Проблема была, это не ложная блокировка, подтвердил «Ведомостям» руководитель Роскомнадзора Александр Жаров. У Google стоял редирект с сайта букмекерской компании, поэтому операторы начали его блокировать. Google уже убрал редирект, проблема была быстро решена, объяснил Жаров.

О каких страницах и материалах идет речь, непонятно. «Мы знаем о том, что некоторые пользователи испытывают проблемы с доступом к сайту Google.ru. На стороне Google технических проблем нет. Мы разбираемся в ситуации», — говорит представитель Google.