Госдума приняла законопроект о запрете анонимайзеров

Законопроект, который запрещает использование технологий для доступа к заблокированным интернет-сайтам с противоправной информацией, прошел первое чтение в Госдуме.

Законопроект был внесен в Госдуму 8 июня. Авторами документа стали представитель «Единой России» Максим Кудрявцев, депутат от «Справедливой России» Николай Рыжак и представитель КПРФ Андрей Ещенко, пишет "Коммерсант".

Согласно инициативе, анонимайзеры, VPN и прокси должны будут фильтровать интернет-ресурсы с учетом реестра заблокированных сайтов Роскомнадзора, не позволяя заходить на эти ресурсы. При этом поисковики будут обязаны исключать из выдачи запрещенные властями сайты.

Неисполнение оператором поисковой системы обязанности по получению доступа к реестру Роскомнадзора о заблокированных сайтах и прекращению на территории РФ выдачи по запросам пользователей ссылок на них будет грозить штрафом. Для граждан — в размере 5 тыс. российских, для должностных лиц — 50 тыс. рублей, для юридических лиц — 500-700 тыс. рублей. Поправки также предполагают отмену ряда ограничений для популярных блогеров, введенных в 2014 году.