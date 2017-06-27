Тематические новости

Еврокомиссия оштрафовала Google почти на 2,5 миллиарда евро за искажение результатов поиска

Технологии

27 июня 2017

АА

В решении Еврокомиссии отмечается, что компания злоупотребляла доминирующим положением на рынке поисковых систем, искажая результаты поиска товаров, чтобы предоставить преимущество сервису Google Shopping.

Еврокомиссия оштрафовала Google почти на 2,5 миллиарда евро за искажение результатов поиска

фото: Perepel-krym.ru

Европейская комиссия оштрафовала компанию Google на 2,42 млрд евро за злоупотребление доминирующим положением на рынке поисковых систем Евросоюза. Ранее газета Financial Times сообщала, что размер наложенного Еврокомиссией штрафа может превысить 1 млрд евро, сообщает РБК.

В сообщении Еврокомиссии отмечается, что результаты поиска товаров через поисковик Google искажались в пользу собственного сервиса компании Google Shopping.

«То, что делал Google, по антимонопольным нормам Евросоюза является незаконным. И, что самое важное, европейские потребители лишались подлинной возможности выбора услуг», — пояснила еврокомиссар по вопросам конкуренции Маргрет Вестагер.

В новостях упоминалось:
Поделиться новостью с друзьями :
Другие новости по тематике «Технологии»
Блогеры