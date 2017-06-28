Президент объявил о скорых «кардинальных» мерах по развитию IT-индустрии
27 июня 2017
Об этом Александр Лукашенко сообщил сегодня во время открытия Белорусско-вьетнамского бизнес-форума.
фото: Datainfosee.com
"В ближайшем будущем, буквально этим летом, нашим государством будут приняты кардинальные меры по развитию IT-индустрии", - цитирует президента БЕЛТА.Глава государства отметил, что белорусско-вьетнамское сотрудничество в области информационно-коммуникационных и высоких технологий набирает обороты и является очень перспективным. "Беларусь является одним из европейских лидеров в области высоких технологий и известным разработчиком программного обеспечения. Резидент Парка высоких технологий Беларуси компания "Форанкс" уже выполняла работы для ряда коммерческих банков Вьетнама. Отзывы весьма положительные", - отметил Лукашенко.
-
В решении Еврокомиссии отмечается, что компания злоупотребляла доминирующим положением на рынке поисковых систем, искажая результаты поиска товаров, чтобы предоставить преимущество сервису Google Shopping.
-
В Глобальном рейтинге кибербезопасности (Global Cybersecurity Index 2017) Беларусь заняла 39-е место. Однако среди стран СНГ Беларусь обошли лишь Грузия и Россия.
-
Законопроект, который запрещает использование технологий для доступа к заблокированным интернет-сайтам с противоправной информацией, прошел первое чтение в Госдуме.
-
На форуме «АТОМЭКСПО-2017» заключено рекордное количество (более 50) соглашений, как межгосударственных, так и коммерческих.
-
«Роскомнадзор» предписал провайдерам заблокировать российский домен поисковика Google (google.ru). Сегодня провайдеры начали блокировки — на сбои пожаловались сотни пользователей из разных городов.
-
В ночь с 19 на 20 июня многие пользователи Skype начали массово жаловаться на проблемы со входом в аккаунт, а также невозможность отправлять и получать сообщения.
-
Приложение «Реальное пианино» студии Gismart попало в раздел Editor’s Choice в магазине приложений Google Play. Его «соседями» по рубрике стали Instagram, Netflix, YouTube и Adobe Photoshop.
-
В настоящее время успешно развивается сотрудничество с Китайской академией общественных наук по линии Белорусского республиканского фонда фундаментальных исследований.
-
Идея создания такого вида транспорта принадлежит Илону Маску, основателю Tesla.
-
ОАО «КБТЭМ-ОМО» и «Teksoli Inc.» в рамках Международной выставки «eMerge Americas» подписали соглашение на поставку высокотехнологичного оборудования (плат) на 300 тыс. долларов с перспективой увеличения поставок до 10 млн долларов.
-
Сегодня без электричества человек просто не может обойтись. Это связано с тем, что практически все приборы, которыми мы пользуемся, работают именно от него.
-
Среди представленных разработок – белорусский электробус, автобус МАЗ на газовом топливе, строительство Бешенковичской ГЭС и не только.
-
Компания Apple запустила в сеть вирусный рекламный видеоролик, цель которого – показать, каким же станет мир без приложений на смартфонах.
-
Доля утечек платежной информации в России в 2,6 раза ниже, чем в остальном мире. Каждый десятый «слив» данных произошел из компаний, работающих в сегменте малого бизнеса.
-
Приорбанк первым запустил в стране бесконтактную технологию оплаты покупок смартфоном для владельцев карт Visa.
-
Стартап белорусов Wandle получит инвестиции от американской компании Solbeg Group.
-
Республиканская научно-техническая библиотека и Национальный центр интеллектуальной собственности подписали сегодня соглашение о создании на базе библиотеки Центра поддержки технологий и инноваций в Республике Беларусь (ЦПТИ).
-
Wikileaks продолжил серию публикаций, подтверждающих факт слежки ЦРУ за пользователями компьютеров через вредоносные программы. В этот раз организация опубликовала новые данные о вирусе «Пандемия».
-
Об этом было заявлено участниками конференций "Возвращение к росту: поиск решений для регионального развития", которые прошли во всех областных центрах.
-
Новая криптовалюта становится все более популярной в мире и растет в цене очень привлекательно для инвесторов. Но каковы риски подобного инвестирования и в принципе возможно ли их оценить?
-
Министерство транспорта Германии планирует вынудить автопроизводителей провести масштабную сервисную кампанию ради снижения уровня вредных выбросов в стране.
-
Министерство архитектуры и строительства и Министерство жилищно-коммунального хозяйства подготовят рекомендации местным органам по установке шлагбаумов на дворовых территориях населенных пунктов.
-
В белорусских вузах связанные со здравоохранением специальности самые непопулярные
ООН отмечает рост производства наркокартелями кокаина и опиатов
Полесский государственный радиационно-экологический заповедник обрежут
Минздрав отменяет нормы отпуска безрецептурных лекарств и анонсирует их новый перечень
Если отпуск не помог вам вернуть бодрость и рабочий настрой, речь может идти о хронической усталости. И лечить ее нужно совсем по-другому.
-
-
В Беларуси идет работа над созданием странового бренда при финансовой поддержке Евросоюза. Ожидается, что готовые варианты представят на обсуждение к концу года.
-
Это предусмотрено корректировкой городской инвестиционной программы на 2017 год, утвержденной сегодня на 23-й сессии Минского городского Совета депутатов.
-
Заседание межведомственной экспертной рабочей группы по рассмотрению рекомендаций БДИПЧ ОБСЕ по вопросам совершенствования избирательного процесса в Беларуси состоялось в Центризбиркоме.
-
Дошкольное образование столицы: Кто возделывает почву для коррупции?
Почему белорусские чиновники больше каратели, чем партнеры для бизнеса?
Государство обложило 34-процентным налогом воду! Когда же обложит воздух?
-
-
-
-