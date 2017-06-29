Белорусско-российский венчурный фонд выделит средства на первые проекты
Технологии
29 июня 2017
АА
Финансирование первых проектов за счет средств белорусско-российского венчурного фонда планируется начать до конца текущего года.
Как сообщил председатель Государственного комитета по науке и технологиям Беларуси Александр Шумилин, первое заседание инвесткомитета белорусско-российского венчурного фонда состоится во время IV Форума регионов Беларуси и России, который проходит в Москве 29-30 июня.
"Будут рассмотрены первые восемь проектов для возможного финансирования. После этого будут разработаны детальные бизнес-планы этих проектов, начнется экспертиза, думаю, что 2-3 проекта мы начнем финансировать уже в этом году", - проинформировал Александр Шумилин.
По его словам, эти проекты подготовлены в таких сферах, как биотехнология, радиоэлектроника, ИТ-сфера.
Как сообщалось, в декабре 2016 года между Белорусским инновационным фондом и Российской венчурной компанией заключен договор инвестиционного товарищества "Российско-белорусский фонд венчурных инвестиций" с целью финансирования перспективных разработок в Беларуси и России. Размер фонда составляет 1,4 млрд российских рублей с вкладами на паритетных началах: 50% проекта - белорусская сторона, 50% - российская. Общий период деятельности фонда составляет 10 лет, в том числе инвестиционный период сроком на 5 лет. Инвестиционный интерес фонда - компании, имеющие в основе своего продукта или услуги инновационную технологию с потенциалом для продажи на едином рынке России и Беларуси, пишет БЕЛТА.
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