Министерство транспорта и коммуникаций не поддержало проект транспорта будущего

Транспорт будущего на основе струнных технологий Юницкого, который создается в Беларуси, оказался не нужным своей стране. Министерство транспорта и коммуникаций не видит в нем ни перспективы, ни необходимости.

Демонстрационная площадка нового транспорта будущего на основе струнных технологий SkyWay создается возле города Марьина горка в Минской области. Как заявил председатель совета директоров, генеральный конструктор ЗАО "Струнные технологии" Анатолий Юницкий, создание демонстрационной площадки ведется за средства инвесторов, которые собираются через Краудинвестинговую платформу, расположенную за территорией Беларуси. Между тем инвестиции идут именно в Беларусь, которая должна стать центром торговли транспортной технологией будущего.

"Эта площадка не столько место по стандартизации, сертификации, испытаний и демонстрации транспорта будущего, сколько место для продажи технологий по всему миру. Это салон продаж. Человек, когда покупает автомобиль, не по картинке это делает. Он едет в салон, потому что ему надо потрогать, посмотреть все, сесть за руль, проехать. Для этого и создаются салоны. Вот у нас такой же салон, который рассчитан на 100 лет работы, куда смогут приезжать потенциальные покупатели и все посмотреть, пощупать и попробовать. Наша технология будет постоянно совершенствоваться, чтобы быть конкурентными на рынке", - заявил Анатолий Юницкий.

По словам создателя струнных технологий, только за последний месяц на площадке побывали представители из десяти стран, которые были очень удивлены тем обстоятельством, что в Беларуси создаются такие прорывные технологии. С некоторыми странами уже есть предварительные договоренности о создании новой транспортной инфраструктуры. Больше всего транспорт будущего заинтересовал азиатские страны, Индию, а также Объединенные Арабские Эмираты.

"Сегодня это самый посещаемый инвесторами объект в Беларуси, другого такого нет", - отметил генеральный конструктор SkyWay.

Как скоро в Индии или в ОАЭ начнется реализация первой транспортной инфраструктуры SkyWay Анатолий Юницкий сказать не берется и говорит, что все новое и прогрессивное всегда с трудом пробивало себе дорогу. Между тем изобретатель уверен в том, что за SkyWay будущее всей планеты.

"Как интернет в свое время опутал своей сетью весь мир, изменив его в корне, так и SkyWay опутает весь мир, создав сеть Транснет, и изменит мир кардинально", - заявил Анатолий Юницкий.

Генеральный конструктор рассказал, что на площадке в последнее время побывали не только иностранные гости. Был здесь и министр транспорта и коммуникаций Беларуси Анатолий Сивак. Однако его новые транспортные технологии не впечатлили.

"У нас был министр транспорта Республики Беларусь - сидел вот тут. Он даже не смотрел на то, что мы сделали. Он говорил, что это все не нужно, что это все плохо и неправильно", - рассказал Анатолий Юницкий. Для примера изобретатель SkyWay рассказал и о реакции министра транспорта Индии.

"Он принял меня в своем доме. Утром, до рабочего дня. Угощал меня тем, что сам приготовил. Мы ели, там было человек 10, и разговаривали. Рассказал о нашем транспорте, показал ролик, рельсы наши струнные, и он сразу сказал: "Это то, что нам нужно. У нас огромное количество транспортных проблем, а вы даете решение. Я одобряю этот проект". И в Индии теперь мы активно работаем, создаем совместные предприятия. У нас уже предзаказов там на миллиард долларов", - раскрыл свои коммерческие тайны Анатолий Юницкий.

По его словам, SkyWay - это не только транспорт будущего. Он также поможет создать городскую инфраструктуру нового типа, так называемые линейные города - экологически чистые и зеленые. Они помогут разгрузить мегаполисы и решить проблему увеличения городского населения планеты. Лучше всего это понимают именно те страны, где есть перенаселение и нет развитой транспортной инфраструктуры.

Анатолий Юницкий буквально на пальцах рассказал, почему SkyWay в десятки раз экономичнее, экологичнее и безопаснее всех ныне существующих транспортных решений. По его мнению, рано или поздно люди это поймут, уже понимают. Так, например, уже около 300 тыс. инвесторов вложили свои средства в проект, поверив, что за SkyWay будущее планеты. Именно этот путь, по мнению изобретателя, и подходит для того, чтобы транспорт будущего завоевал весь мир.

На демонстрационной площадке уже высажен целый сад фруктовых деревьев в честь каждого из тех, кто вложил в проект от тысячи долларов и выше. Сад этот будет быстро увеличиваться в размерах, уверен Анатолий Юницкий.