Вирус Petya подсел на "Газпром"

Как сообщило агентство Reuters со ссылкой на чиновника правительства России и человека, участвующего в расследовании инцидента, "Газпром" оказался среди списка российских компаний, которые пострадали от вируса Petya.

Высокопоставленный источник РБК в «Газпром» сообщил, что компьютеры в центральном офисе компании работали без перебоев и 27 июня, когда началась хакерская атака, и продолжают нормально работать сейчас. Еще два источника в «Газпроме» также заверили РБК, что в компании «все спокойно» и никаких вирусов нет.

Активное распространение вируса-шифровальщика, поразившего компьютерные сети ряда компаний в России и на Украине, а затем и в других странах, началось 27 июня. Одной из первых жертв стала «Роснефть», сообщившая о «мощной хакерской атаке» на свои серверы, которая «могла бы привести к серьезным последствиям» и переходе на резервную систему управления.

28 июня «Роснефть» объявила о том, что компания работает в штатном режиме, а «отдельные проблемы» оперативно решаются.

В то же время источники РБК в «Башнефти», также пострадавшей от вируса, сообщали, что ситуация пока не нормализовалась.