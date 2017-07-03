Касперский готов раскрыть властям США программный код

«Я сделаю все возможное, чтобы доказать, что мы не действуем злонамеренно»,- сказал он, добавив, что готов выступить на слушаниях перед законодателями в Конгрессе США, чтобы развеять сомнения властей в деятельности компании.

Также господин Касперский подтвердил информацию о том, что сотрудники ФБР беседовали с работниками компании в США. По его словам, ему не известно, что именно интересовало ведомство, потому что сейчас «связи с ФБР полностью утрачены». «Это означает, что если происходит серьезное преступление, из-за чего российским правоохранительным органам нужно координироваться с ФБР, то, к сожалению, это невозможно»,- пояснил Евгений Касперский.

По словам главы «Лаборатории Касперского», в компании работают в том числе бывшие сотрудники российских разведывательных служб, но структура внутренней сети в компании не позволила бы воспользоваться ею в своих интересах. «Это практически невозможно. Поскольку, чтобы сделать это, нужен не один человек в компании, а группа, которая имеет доступ к различным элементам нашего технологического процесса. Это слишком сложно»,- подчеркнул он.

Как ранее сообщал "Ежедневник", неделю назад Сенат США потребовал запретить использование антивируса Касперского в американской армии.