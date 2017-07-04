Прогноз: юбилейный iPhone будет самым дорогим в истории

Инвесторы ждут, что к 10-летию iPhone Apple выпустит особенную модель, и рассчитывают на ее хорошие продажи – во втором финансовом квартале продажи iPhone упали на 1%, пишут «Ведомости».

По данным Gartner, в I квартале 2017 г. Apple занимала 13,7% мирового рынка смартфонов в штуках, что соответствует 2-му месту по продажам. 1-е место – у корейского Samsung, занимающего 20,7% рынка.

Детали внешнего вида и технических параметров флагманского смартфона от Apple на днях раскрыли производители чехлов Nodus и популярный канал на YouTube EverythingApplePro, также об этом написал колумнист Forbes Гордон Келли. Информация о новом устройстве просочилась в Techcrunch и британский онлайн-ресурс Business Insider.

В частности, предполагаемая цена – 1000 долларов. Если это правда, аппарат может стать самым дорогим за всю историю, признает партнер американской компании.