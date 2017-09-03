Белорусы смогут пополнять электронные кошельки через ЕРИП

Жители Беларуси теперь могут пополнять кошелек в "Яндекс.Деньгах" через все банки и платежные системы, которые работают с Единым расчетным информационным пространством страны (ЕРИП).

Это стало возможным благодаря сотрудничеству "Яндекс.Денег", БПС-Сбербанка и ISEC-System. "ЕРИП объединяет 23 банка и более 15 тыс. точек приема наличных по всей Беларуси: банкоматы, кассы, инфокиоски, платежные терминалы, сообщает БЕЛТА.

Пополнить кошелек пользователи "Яндекс.Денег" могут наличными в любом из этих пунктов или через интернет-банкинг. Кроме того, положить средства на счет по-прежнему можно на сайте "Яндекс.Денег" с помощью банковской карты.

К началу этого года у сервиса было около 30 млн пользователей, каждый день открывается примерно 15 тыс. новых счетов. "Яндекс.Деньги" предлагают собственные банковские карты Mastercard категории World. К весне 2017 года пользователи сервиса выпустили около 600 тыс. пластиковых и 11 млн виртуальных карт.