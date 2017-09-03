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«Чипованный доктор» или как чипизация человека может облегчить ему жизнь?

Технологии

11 августа 2017

АА

Российский врач вживил себе под кожу шесть чипов, которые значительно упростили ему жизнь

«Чипованный доктор» или как чипизация человека может облегчить ему жизнь?

«Первый чип я поставил 8 августа 2014 года. Он не позволяет менять свой код и является эквивалентом карты контроля доступа от одного из сибирских горнолыжных курортов. Чуть позже я зарегистрировал его в системе контроля доступа организации, в которой работаю», — рассказал РИА Новости акушер-гинеколог из Новосибирска Александр Волчек, отметив, что первые образцы приемлемого размера стали использоваться в ветеринарии еще в середине 2000-х годов.

Врач пояснил, что впервые прочитал о таких имплантах в статье псевдорелигиозных противников чипирования, тогда же заинтересовался этим и выяснил, что чипы приемлемых для имплантации человеку размеров уже производят в США, а более дешевые — в Китае. После этого он начал экспериментировать.

Сейчас в теле врача установлено шесть чипов. Некоторые из них – полные аналоги домофонных ключей, которыми он открывает двери и турникет на работе, остальные работают на другой частоте и способны хранить от 800 байт до 1 килобайта информации. В один из них записана визитная карточка, другие же позволяют разблокировать компьютер, хранить пароли и так далее.

Волчек рассказал, что стандартный размер чипа — 2х12 мм, а минимальный — 1,5х8 мм. Конструкция, содержащая ферритовый сердечник с обмоткой и очень маленькую микросхему, «упакована» в маленькую трубочку из биологически инертного стекла. Под кожу они вводятся большим шприцем с толстой иглой (инжектором). При желании их легко можно извлечь.

«Это действительно очень удобно. При правильной установке импланты не ощущаются. Через несколько дней появляются автоматические движения — приложить руку к считывателю двери или палец к считывателю турникета», — сказал, отметив, что его коллег и друзей это уже не удивляет, но интерес вызывает. В тематической группе в Facebook уже около ста его единомышленников и разработчиков новых функций для подобных имплантов.

«Я не только пользователь, но и разработчик. Сейчас несколькими командами в мире, в том числе и нами, активно разрабатывается имплант, который будет содержать микропроцессор с функциями шифрования и может быть использован для электронной подписи, оплаты в бесконтактных терминалах, оплаты общественного транспорта. Отдельная проблема — неотчуждаемый имплантированный криптоноситель. Но это будущее», — размышляет Волчек.

Он отметил, что вершиной технологии будет медицинское применение подобных чипов и победой, например, можно будет считать создание имплантируемого глюкометра для измерения уровня сахара в крови, тем более что необходимая техническая база для этого уже есть.

В свою очередь хирург Владимир Хорошев считает, что в будущем применение чипов способно помочь людям, страдающим от разных заболеваний, в частности сахарного диабета.

«Если устанавливать такой подкожный глюкометр, который позволяет постоянно считывать информацию о содержании глюкозы в крови человека, это будет революция, по сути дела», — отметил он.

По словам Хорошева, число людей, которые будут вживлять себе чипы с различными функциями, будет расти. «Убежден, что многим людям придется по душе такая инновация и они будут ее использовать. Какая проблема для тех же старых людей, которые ищут ключи, очки и так далее. А здесь все на руке, все под рукой, ничего искать не надо, это разгружает человека психологически», — пояснил врач.

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