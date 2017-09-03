К 2019 году в Беларуси заработает трехуровневая система компьютерно-технических экспертиз
Технологии
ЕЖЕДНЕВНИК,
11 августа 2017
АА
В Беларуси сохраняется положительная динамика сокращения сроков проведения экспертиз
Трехуровневая система проведения компьютерно-технических экспертиз и экспертиз радиоэлектронных устройств будет создана в Беларуси, сообщает пресс-служба Государственного комитете судебных экспертиз по результатам встречи о подведении итогов по результатам работы ведомства в первом полугодии 2017 года.
Основные вопросы, рассмотренные на заседании коллегии, касались темы дальнейшего совершенствования судебно-экспертной деятельности, сокращения сроков и повышения качества проведения экспертиз, развития материально-технической базы, а также дисциплины в органах Государственного комитета. Особое внимание было уделено вопросам устранения и предупреждения недостатков в работе территориальных органов Государственного комитета и структурных подразделений центрального аппарата ведомства.
Органами Государственного комитета в первом полугодии 2017 года проведено свыше 145 тысяч экспертиз. При этом обеспечена высокая оперативность экспертной работы. За шесть месяцев 2017 года в срок до 30 суток исполнено 99,9% постановлений о назначении экспертиз.
При этом сохраняется положительная динамика сокращения сроков их проведения. Так, в срок свыше 30 суток окончено 190 экспертиз или 0,13% от общего количества выполненных в Государственном комитете, при этом их количество относительно аналогичного периода 2016 года снизилось на 44 единицы. Изложенное позволяет говорить о том, что превышение 30-суточного срока проведения экспертиз в практике Государственного комитета является единичными случаями.
Наиболее значительное количество поступивших в первом полугодии 2017 года постановлений составляют постановления о назначении судебно-медицинских экспертиз – более 50%.
За январь-июнь 2017 года с использованием криминалистических учетов установлено более 10 тысяч совпадений, способствовавших раскрытию и расследованию преступлений.
На заседании коллегии велась речь и об обеспечении функционирования трехуровневой системы проведения компьютерно-технических экспертиз и экспертиз радиоэлектронных устройств. Это связано с тем, что в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 88,8% и 25,3%, соответственно, увеличилось количество проведенных экспертных исследований радиоэлектронных устройств и компьютерной техники в рамках участия экспертов в проводимых органами уголовного преследования осмотров этих объектов. Планируется, что такая трехуровневая система начнет свою работу уже к началу 2019 года.
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