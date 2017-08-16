Facebook начал онлайн-продажи. Для белорусов лоты пока недоступны
Технологии
15 августа 2017
АА
Facebook открыл доступ к своей торговой площадке Marketplace, которая ранее была доступна только в Австралии, Великобритании, Канаде, Мексике, Новой Зеландии, США и Чили, для жителей еще 17 стран Европы.
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В сообщении социальной сети подчеркивается, что теперь воспользоваться услугами Marketplace могут жители Австрии, Бельгии, Венгрии, Германии, Дании, Ирландии, Испании, Италии, Люксембурга, Нидерландов, Норвегии, Португалии, Финляндии, Франции, Чехии, Швеции и Швейцарии.
«Кто бы вы ни были — молодые родители, которым нужна детская одежда, или коллекционер в поисках редкой вещи — вам будет удобно воспользоваться Marketplace, потому что вы можете легко просмотреть общедоступные профили продавцов и покупателей, и узнать как долго они состоят в Facebook», — отмечается в сообщении социальной сети.
Сервис Marketplace был запущен в октябре 2016 года. По данным Facebook, только в мае 2017 года на продажу через сервис было выставлено 18 млн лотов, сообщает РБК.
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