Facebook начал онлайн-продажи. Для белорусов лоты пока недоступны

В сообщении социальной сети подчеркивается, что теперь воспользоваться услугами Marketplace могут жители Австрии, Бельгии, Венгрии, Германии, Дании, Ирландии, Испании, Италии, Люксембурга, Нидерландов, Норвегии, Португалии, Финляндии, Франции, Чехии, Швеции и Швейцарии.



«Кто бы вы ни были — молодые родители, которым нужна детская одежда, или коллекционер в поисках редкой вещи — вам будет удобно воспользоваться Marketplace, потому что вы можете легко просмотреть общедоступные профили продавцов и покупателей, и узнать как долго они состоят в Facebook», — отмечается в сообщении социальной сети.



Сервис Marketplace был запущен в октябре 2016 года. По данным Facebook, только в мае 2017 года на продажу через сервис было выставлено 18 млн лотов, сообщает РБК.