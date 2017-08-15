Подать иск в экономический суд теперь можно по интернету
Технологии
15 августа 2017
АА
На интернет-портале судов общей юрисдикции введены в тестовую эксплуатацию два электронных сервиса – «Банк данных судебных постановлений» и «Электронное судопроизводство».
фото: Colourbox.com
Банк данных судебных постановлений обеспечивает возможность просмотра резолютивных частей судебных постановлений по экономическим делам, рассмотренным по первой инстанции.
Сервис «Электронное судопроизводство» предоставляет возможность подавать в суд, рассматривающий экономические дела, процессуальные обращения, указанные в ч. 1 ст. 7 Хозяйственного процессуального кодекса, в электронном виде посредством заполнения формы, размещенной на интернет-портале судов общей юрисдикции.
С помощью сервиса пользователь может подать в суд любой процессуальный документ – иск, жалобу, заявление, ходатайство – с помощью своего персонального компьютера, сэкономив время и средства на почтовые расходы.
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